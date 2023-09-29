جيب جلاديتور عملاقة الـ"بيك اب" تعود للاسواق .. صور

كشفت شركة جيب الأمريكية وعملاقة تصنيع سيارات الدفع الرباعي، عن احدث اصدارتها "جلاديتور" الشهيرة والتي تعود من جديد للاسواق هناك، وتعد هذه السيارة واحدة من اقوى اصدارات الـ"بيك اب" التي تقدمها العلامة التجارية، حيث تتمتع بالعديد من القدرات إلى جانب تصميمها الخارجي القوي، وتجهيزاتها المتعددة.

جيب جلاديتور

القدرات الفنية لـ جيب جلاديتور عملاقة الـ "بيك اب"

تعتمد السيارة جيب جلاديتور على نوعين من نواقل الحركة اما يدوي"مانيوال" مكون من 6 سرعات، أو علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 نقلات، مع محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3600 سي سي.

جيب جلاديتور

ويمكن لمحرك السيارة جيب جلاديتور ضخ قوة اجمالية قدرها 312 كيلووات اي ما يعادل 290 حصانا، و353 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 7.5 ثانية.

الابعاد الخارجية للسيارة جيب جلاديتور

الطول الكلي 5.537 ملم.

العرض الكلي 1.875 ملم.

الارتفاع الكلي 1.933 ملم.

جيب جلاديتور

مواصفات ابرز تجهيزات السيارة جيب جلاديتور

تحتوي السيارة جيب جلاديتور على مقاعد فاخرة تعتمد على جلد نابا الشهير، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، ومكيف هواء، مع نظام ترفيهي صوتي، وعدد من تقنيات الحماية، مثل رصد النقاط العمياء، وتحديد الحارة المرورية.

جيب جلاديتور

كما تضم مجموعة من تجهيزات الحماية القياسية التي تتضمن منظومة الوسائد الهوائية، وانظمة المكابح والمساعدة، وتظهر السيارة بمقدمة جيب الشهيرة التي تتسم بالقوة مع مصابيح دائرية، والصندوق الخلفي المتعدد الوظائف والخاص بهذه النسخة التي تنتمي لعائلة البيك اب، وجنوط رياضية مع عجلات للطرق الوعرة.