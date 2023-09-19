سعر جيب جراند شيروكي قبل وبعد الاوفر برايس .. صور

تباع السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و850 الف جنيه، ولكن تصل قيمة الاوفر برايس الخاصة بهذه النسخة إلى مليون ومليون 450 الف جنيه، ويعني هذا المصطلح فرض زيادة غير رسمية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسيلم الفوري للسيارة.

وبذلك تقدم جيب جراند شيروكي بقيمة اجمالية تصل إلى 4 مليون و250 الف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية، حيث تنتمي إلى فئة الـ SUV، والتي تأتي بقدرات الدفع الرباعي للعجلات، مع تصميم رياضي يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

جيب جراند شيروكي

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة جيب جراند شيروكي في مصر.

القدرات الفنية للسيارة جيب جراند شيروكي

تتسارع السيارة جيب جراند شيروكي من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 8.7 ثانية.

تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات "8 سلندر".

سعة 5700 سي سي.

القوة الاجمالية 360 حصانا.

عزم الدوران 520 نيوتن/متر.

جيب جراند شيروكي

ناقل سرعات اوتوماتيك 8 غيار.

نوع الدفع "رباعي".

السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 225 كيلومتر في الساعة.

استهلاك الوقود 12.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيب جراند شيروكي

الابعاد الخارجية للسيارة جيب جراند شيروكي

الطول 4822 مم.

العرض 2154 مم.

الارتفاع 1761 مم.

الخلوص الارضي 218 مم.

قاعدة العجلات 2915 مم.

سعة التخزين الخلفية 1027 لتر.