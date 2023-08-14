سعر جيب جراند شيروكي 2024 بالسعودية| صور

زادت أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية الفترة الماضية ، وبالتالي ارتفع سعر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2024 مثل باقي إصدارات السيارات الجديدة، وتنتمي سيارة جيب شيروكي إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- سعة محرك جيب جراند شيروكي
تستمد سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2024 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي ، وتنتج قوة 293 حصان، وعزم أقصي للدوران 352 نيوتن/متر، وتصل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات ، وبها بطارية سعة 17كيلووات، ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 375 حصان، وعزم دوران 637 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 40 كم/ساعة بفل المحرك الكهربائي فقط.
- مواصفات جيب جراند شيروكي
زودت سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2024 بالعديد من المميزات الحديثة منها، جنوط من الألمنيوم مقاس 18 بوصه، وطلاء مصقول، وشبكة أمامية عريضة، ومرايات جانبية كهربائية ، وتم كتابة اسم جيب جراند شيروكي اسفل الأبواب الأمامية .
- أسعار جيب جراند شيروكي موديل 2024 بالسعودية :
الفئة الأولي سعرها 150.487 ألف ريال سعودي .
الفئة الثانية سعرها 153.300 ألف ريال سعودي .
الفئة الثالثة سعرها 157.987 ألف ريال سعودي .
الفئة الرابعة سعرها 165.525 ألف ريال سعودي .
الفئة الخامسة سعرها 169.631 ألف ريال سعودي .
الفئة السادسة سعرها 183.093 ألف ريال سعودي .
الفئة السابعة سعرها 226.725 ألف ريال سعودي .
الفئة الثامنة سعرها 227.962 ألف ريال سعودي .
الفئة التاسعة سعرها 243.956 ألف ريال سعودي .
الفئة العاشرة سعرها 258.525 ألف ريال سعودي .