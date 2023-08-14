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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيب جراند شيروكي 2024 بالسعودية| صور

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي موديل 2024

زادت أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية الفترة الماضية ، وبالتالي ارتفع سعر سيارة  جيب جراند شيروكي موديل 2024 مثل باقي إصدارات السيارات الجديدة، وتنتمي سيارة جيب شيروكي إلى فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

 جيب جراند شيروكي موديل 2024

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- سعة محرك جيب جراند شيروكي

 جيب جراند شيروكي موديل 2024

تستمد سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2024 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي ، وتنتج قوة 293 حصان، وعزم أقصي للدوران 352 نيوتن/متر، وتصل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات ، وبها بطارية سعة 17كيلووات، ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 375 حصان، وعزم دوران 637 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 40 كم/ساعة بفل المحرك الكهربائي فقط. 

 

- مواصفات جيب جراند شيروكي

مقصورة  جيب جراند شيروكي موديل 2024

زودت سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2024 بالعديد من المميزات الحديثة منها، جنوط من الألمنيوم مقاس 18 بوصه، وطلاء مصقول، وشبكة أمامية عريضة، ومرايات جانبية كهربائية ، وتم كتابة اسم جيب جراند شيروكي اسفل الأبواب الأمامية .

- أسعار جيب جراند شيروكي موديل 2024 بالسعودية :

 جيب جراند شيروكي موديل 2024

الفئة الأولي سعرها  150.487 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية سعرها  153.300 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة سعرها  157.987 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة سعرها 165.525 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة سعرها  169.631 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة سعرها  183.093 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة سعرها 226.725 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة سعرها 227.962 ألف ريال سعودي .

الفئة التاسعة سعرها  243.956 ألف ريال سعودي .

الفئة العاشرة سعرها  258.525 ألف ريال سعودي .

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