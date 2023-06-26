بتقنيات جديدة| جيب جراند واجونير 2023 الآن بـ الشرق الأوسط

سيارة جيب جراند واجونير موديل 2023 تنتمي الي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم جذاب وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وهي واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي تقدماً وسلامة من النواحي التقنية، وتتميز جراند واجونير بأدائها القوي وتصميمها الرياضي الجذاب.

سيارة جيب جراند واجونير موديل 2023 المتطورة

جيب جراند واجونير الجديدة

جيب جراند واجونير موديل 2023 المتطورة

أعلنت شركة جيب الشرق الأوسط عن تقنيات جديدة بحزمة جيب جراند واجونير موديل 2023 للعملاء المميزين "، وذلك من اجل الارتقاء بملكية السيارة الأيقونية، وستتيح حزمة جراند واجونير للعملاء العديد من المزايا الحصرية، وذلك يؤكد علي التزام جيب بتقديم أفضل الخدمات لمالكي سيارة جراند واجونير.

حزمة جيب جراند واجونير الجديدة

سيارة جيب جراند واجونير موديل 2023 المتطورة

تأتي سيارة جيب جراند واجونير موديل 2023 المتطورة بالعديد من المميزات بمنطقة الشرق الأوسط منها، ، خيارات ضمان لمدد تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، وعقود خدمة الشاملة، وخدمة مساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وعقود خدمة توفر حماية طويلة الأجل، بالإضافة الي خدمة أخذ السيارة من المنزل وإعادتها بعد الصيانة، وسيتم إضافة برنامج السيارة المتطور الجديد مجاناً من أجل الارتقاء بتجربة ملكية السيارة وتلبية متطلبات العملاء .

شاهزاد توقير يعلق علي تقنيات جراند واجونير الجديدة

مقصورة جيب جراند واجونير موديل 2023 المتطورة

وفي ذلك السياق أوضح شاهزاد توقير مدير خدمات ما بعد البيع في ستيلانتس الشرق الأوسط قائلا ،: " صممت حزمة جراند واجونير للعملاء المميزين للارتقاء بتجربة ملكية سيارة جراند واجونير من خلال هذه الخدمات المميزة، وندرك في جيب أن عملاءنا يقدرون راحة البال ومستويات الخدمة الاستثنائية، وتأتي هذه الحزمة الجديدة لتعكس التزامنا بتجاوز تلك التوقعات.