سعر جيب رانجلر 2024 بالسعودية| صور

حصلت سيارة جيب رانجلر موديل 2024 علي تحديثات جديدة خلال الفترة الماضية، وتم الإعلان عنها بعد التحديثات ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات 2023، وتنتمي سيارة جيب رانجلر الي فئة السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي .

سيارة جيب رانجلر موديل 2024 رباعية الدفع

سيارة جيب رانجلر موديل 2024 رباعية الدفع

نالت سيارة جيب رانجلر موديل 2024 رباعية الدفع تحديثات علي وجه السيارة وبالتالي تقدم الأن بوجه معاد تصميمه، وشبك أمامي مجدد، وشاشة داخلية تعمل باللمس جديدة.

ينشر صدى البلد سعر جيب رانجلر 2024 بالسعودية

سعر جيب رانجلر موديل 2024

الفئة الأولي سعرها 126 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية سعرها 141 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة سعرها 139 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة سعرها 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة سعرها 194 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة سعرها 154 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة سعرها 169 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة سعرها 211 ألف ريال سعودي .

الفئة التاسعة سعرها 186 ألف ريال سعودي .

الفئة العاشرة سعرها 219 ألف ريال سعودي .

الفئة الحادية عشر سعرها 257 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية عشر سعرها 176 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة عشر سعرها 191 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة عشر سعرها 233 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة عشر سعرها 212 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة عشر سعرها 227 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة عشر سعرها 265 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة عشر سعرها 335 ألف ريال سعودي .

سيارة جيب رانجلر موديل 2024 رباعية الدفع

والجدير بالذكر أن جميع الأسعار السابقة تتضمن رسوم الشحن، وستبدأ سيارة جيب رانجلر موديل 2024 بالوصول إلى الوكلاء خلال الربع الثالث من العام الجاري .

