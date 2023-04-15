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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. جيب كومباس بخصم 70% | صور

 جيب كومباس
 جيب كومباس

تتميز سيارات العلامة التجارية جيب بإصداراتها القوية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، ومن بين أشهر إصداراتها جيب كومباس.

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وشهدت السيارة جيب كومباس خصماً يصل الى 70% على قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها عند شرائها من الخارج معفاة من الجمارك والرسوم وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

 جيب كومباس

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد جيب كومباس (الفئة الأساسية)

جيب كومباس موديل 2019 بقيمة 7,045 دولار.

جيب كومباس موديل 2020 بقيمة 7,460 دولار.

جيب كومباس موديل 2022 بقيمة 8,289 دولار.

 جيب كومباس

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد جيب كومباس (الفئة المتوسطة)

جيب كومباس موديل 2019 بقيمة 7,257 دولار.

جيب كومباس موديل 2020 بقيمة 7,684 دولار.

جيب كومباس موديل 2022 بقيمة 8,537 دولار.

 جيب كومباس

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد جيب كومباس (الفئة الأساسية)

جيب كومباس موديل 2019 بقيمة 7,468 دولار.

جيب كومباس موديل 2020 بقيمة 7,908 دولار.

جيب كومباس موديل 2022 بقيمة 8,786 دولار.

 

مواصفات السيارة جيب كومباس

تأتي السيارة جيب كومباس بمحرك يضخ قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 237 نيوتن/متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 180 كيلومتر في الساعة.

جيب كومباس جيب كومباس الوديعة الدولارية SUV

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