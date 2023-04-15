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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 500 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة بالسوق المصرية |صور

5 سيارات جديدة تحت
5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه

تحتوي السوق المصرية على العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية، إلى جانب تنوع التجهيزات بحسب الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، بينما يلعب عامل السعر دورًا كبيرًا في عملية اختيار سيارة جديدة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه.

 5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري
  • تعتبر السيارة بروتون ساجا واحدة من ابرز السيارات المقدمة في مصر، والتي تبدأ اسعارها من 430 الفا حتى 465 الف جنيه للفئة الثانية، بينما تستمد قوتها عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، بقوة 95 حصانا، و 120 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتنتقل السرعة للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات.
 5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري
  • تقدم السيارة سوزوكي سويفت بسعر يبدأ من 460 الفا حتى 480 الف جنيه، مع اطلالة خارجية من فئة الهاتشباك، وتعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، مع عزم دوران 107 نيوتن/متر، وقوة اجمالية 84 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي خماسي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة.
 5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري
  • تعد السيارة بي واي دي L3 من ابرز السيارات الصينية في مصر، والتي تأتي بسعر 430 الف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة محليًا، بينما تعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك 108 حصانا، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات CVT.
 5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري
  • استطاعت شركة هيونداي ان تقدم العديد من السيارات القوية والمنوعة ومنها النسخة اكسنت RB موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 460 الف جنيه للفئة الاولى، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، و ناقل حركة رباعي السرعات "اوتوماتيكي".
 5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري
  • تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو بلقب ارخص سيارة مطروحة في مصر، حيث تقدم عبر فئة واحدة، بناقل حركة مانيوال 5 سرعات، مع محرك 1000 سي سي، بقوة 67 حصانا، و 239 نيوتن/متر، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14.3 ثانية، بينما يتم طرحها محليًا بقيمة سعرية بلغت 299.900 جنيه.
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