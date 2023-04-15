تحت 500 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة بالسوق المصرية |صور

تحتوي السوق المصرية على العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية، إلى جانب تنوع التجهيزات بحسب الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، بينما يلعب عامل السعر دورًا كبيرًا في عملية اختيار سيارة جديدة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري

تعتبر السيارة بروتون ساجا واحدة من ابرز السيارات المقدمة في مصر، والتي تبدأ اسعارها من 430 الفا حتى 465 الف جنيه للفئة الثانية، بينما تستمد قوتها عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، بقوة 95 حصانا، و 120 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتنتقل السرعة للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات.

5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري

تقدم السيارة سوزوكي سويفت بسعر يبدأ من 460 الفا حتى 480 الف جنيه، مع اطلالة خارجية من فئة الهاتشباك، وتعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، مع عزم دوران 107 نيوتن/متر، وقوة اجمالية 84 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي خماسي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة.

5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري

تعد السيارة بي واي دي L3 من ابرز السيارات الصينية في مصر، والتي تأتي بسعر 430 الف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة محليًا، بينما تعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك 108 حصانا، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات CVT.

5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري

استطاعت شركة هيونداي ان تقدم العديد من السيارات القوية والمنوعة ومنها النسخة اكسنت RB موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 460 الف جنيه للفئة الاولى، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، و ناقل حركة رباعي السرعات "اوتوماتيكي".

5 سيارات جديدة تحت 500 ألف جنيه بالسوق المصري