جيب رنجيد 4×4 جديدة بـ 895 ألف جنيه.. صور

تتنوع إصدارات السيارات بداخل السوق المصري للسيارات حسب الحاجة لاستخداماتها، وبالتالي يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات موديل 2022 بمختلف الفئات، حيث يفضل بعض المصريين اقتناء السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي، وذلك من أجل مساعدتهم في التنقل والتحرك علي الطرق الغير ممهدة.

سيارة جيب رنجيد الـ 4×4 موديل 2022

من تلك السيارات التي نالت علي شهرة واسعة بين المصريين وتعمل بقوة الدفع الرباعي 4×4 جيب رنجيد موديل 2022 ، التي تنتمي الي فئة السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي .

مواصفات الأمان بـ جيب رنجيد

جيب رنجيد الـ 4×4 موديل 2022

تحتوي سيارة جيب رنجيد الـ 4×4 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق " ABS"، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا" EBD "، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة "ESP"، ومصابيح ضباب أمامية، وبرنامج التوازن عند المرتفعات" HHC"، وبرنامج التوازن عند الهبوط من المنحدرات، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية.

محرك جيب رنجيد

سيارة جيب رنجيد الـ 4×4 موديل 2022

تصل سرعة سيارة جيب رنجيد موديل 2022 القصوى الي 281 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات من فئة DSG، وتحمل سيارة جيب رنجيد محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتستهلك الـ 4×4 من الوقود 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 230 نيوتن/متر، وقوة 140 حصان.

مقصورة جيب رنجيد

مقصورة جيب رنجيد الـ 4×4 موديل 2022

تمتلك مقصورة جيب رنجيد الـ 4×4 الكثير من المميزات التكنلوجية منها، زجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، و USB، ومصابيح ضباب أمامية، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف أوتوماتيك بمخارج خلفية، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من القماش.

سعر جيب رنجيد الـ 4×4

جيب رنجيد الـ 4×4 الجديدة

تأتي سيارة جيب رنجيد الـ 4×4 موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بسعر 895 ألف جنيه للفئة الأولي، و 975 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 50 ألف جنيه للفئة الثالثة .