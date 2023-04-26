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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب MG rx8 موديل 2023 بالسعودية.. سعر ومواصفات

MG rx8 2023
MG rx8 2023

سيارة جيب  rx8 إم جي موديل 2023 من أفضل السيارات من فئة الـ SUV في السعودية، وتحتوي سيارة MG rx8 على 7 مقاعد للركاب، وبها 3 صفوف وتتميز بتصميم خارجي جرئ، ومقصورة بها أفضل وسائل الأمان والراحة والرفاهية، بالإضافة الي محركها القوي الذى يساعدها علي التحرك في الطرق الصحراوية والغير مؤهلة .

سيارة إم جي rx8 الجيب موديل 2023 

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مقصورة MG rx8

تمتلك مقصورة سيارة جيب  MG rx8 موديل 2023 علي تكنولوجيات حديثة ومتقدمة منها، مقاعد من الجلد، ولمسات أنيقة، ومقاعد أمامية بها عدة مزايا، وميزة تهوية المقصورة الداخلية، وذاكرة لحفظ إعدادات المقاعد، ويمكن طي مقاعد الصف الثاني والثالث لتوفير مساحة تخزين أكبر، ونظام الدخول بدون مفتاح، وشاشة عدادات مقاس 7 بوصة، ونظام معلومات وترفيه مقاس 10.1 بوصة، و نظام صوتي مكون من 6 أو 8 سماعات، وراديو AM، و FM، وبلوتوث، ومنافذ 12 أو  220 فولت.

إم جي rx8 الجيب 2023 

وسائل الأمان لـ MG rx8 

تأتي سيارة  MG rx8 الجيب موديل 2023 في السعودية بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، نظام توزيع قوى الفرامل إلكترونيا، ومساعد الفرامل عند الانعطاف، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في ديناميكية المركبة، ومساعد الفرامل الهيدروليكي، والتحكم على المرتفعات،  والتحكم عند نزول المنحدرات، ونظام نشط لمنع الانقلاب، وحساسات الركن الأمامية والخلفية،  وكاميرا للرؤية الخلفية، ومثبت سرعة، ونظام ضد السرقة مانع تشغيل المحرك،  ونظام عند مغادرة المسار.

تصميم MG rx8 الخارجي

حصلت سيارة جيب MG rx8 موديل 2023 علي شكل خارجي جرئ بفضل احتوائها علي، لمسات متقنة، وشاسيه منفصل ومرتفع عن الأرض، وشبك أمامي مزدوج الشرائح بطلاء من الكروم، ومصابيح LED أمامية، وخطوط خارجية بارزة على الجوانب، وخطوط أعلى غطاء المحرك، ومرايا جانبية كهربائية مدفأه، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 أو 20 بوصة.

سيارة إم جي rx8 الجيب 2023 

محرك MG rx8

تحصل سيارة MG rx8  موديل 2023 علي قوتها من محرك تيربو سعه 2000 سي سي ، ينتج قوة 220 حصان، وعزم أقصي للدوران 360 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتتسارع إم جي rx8 من 0 وصلا الي  100 كم/ساعه في 9.1 ثانية، وتصل سعة خزان وقودها الي 70 لتر.

https://www.elbalad.news/5734088

سعر  MG rx8 موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة إم جي rx8 موديل 2023 في السوق السعودي للسيارات من 107 ألف ريال سعودي، وتصل الي 134 ألف ريال سعودي لأعلي فئة .

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