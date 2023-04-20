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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار.. اعرف الفرق بين كيا اكسيد و ام جى ZS | صور

بالأسعار الفرق بين
بالأسعار الفرق بين كيا اكسيد و ام جى ZS

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من إصدارات السيارات المختلفة، وتتوافر تلك السيارات بمختلف الفئات منها، الهاتشباك، والسيدان، والكروس أوفر، ودائما ما يبحث المواطنين عن سيارات ذات مواصفات تكنولوجية متقدمة لتساعده علي التحرك والتنقل بكل سهولة، ومن ضمن تلك السيارات كيا اكسيد و ام جى ZS موديل 2022 .

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يوضح موقع صدى البلد الفرق بين سيارتي كيا اكسيد و ام جى ZS موديل 2022 بالأسعار :

1- كيا اكسيد

سيارة كيا اكسيد موديل 2022

تنتج سيارة كيا اكسيد موديل 2022 عزم دوران يصل إلي 253 نيوتن/متر، وقوة 160 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG مكون من 7 سرعات، وتستهلك السيارة 6.1 لتر لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، بفضل أحتوائها علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتتسارع السيارة من 0 وصلا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية.

سيارة كيا اكسيد موديل 2022

يصل سعر سيارة كيا اكسيد موديل 2022 الي 699 ألف جنيه للفئة الأولي، و 759 ألف جنيه للفئة الثانية.

2- ام جى ZS

سيارة ام جى ZS موديل 2022

تستهلك سيارة ام جى ZS موديل 2022 من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج عزم أقصي للدوران 150نيوتن/متر، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي، وتخرج قوة 119 حصان، وتصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية.

سيارة ام جى ZS موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة ام جى ZS موديل 2022 في سوق السيارات المصري من 679 ألف جنيه للفئة الأولي، وتصل الي 719 ألف جنيه لفئة الفول أوبشن .

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