MG 6 أسرع سيارة اقتصادية تيربو في مصر| صور

تنتمي سيارة MG 6 موديل 2022 الي فئة السيارات السيدان ذات التصميم الرياضي، ونالت مجموعة سيارات إم جي الصينية علي استحسان من قبل المواطنين المصريين، وذلك لما تحتوي علية من مميزات تكنلوجية حديثة تتماشي مع فئتها السعرية، بالإضافة الي أن سيارات إم جي تتميز باقتصاداتها العالية في استهلاك الوقود، إضافة الي أن محرك MG 6 ينتج قوة جبارة تساعدها علي التحرك بسرعة علي الطرق .

MG 6 موديل 2022

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات إم جي 6 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات :

سيارة MG 6 2022



مواصفات الأمان لـ MG 6

زودت سيارة MG 6 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد وستائر هوائية للحماية من التصادم الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإليكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TCS، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA، ونظام الفرامل المساعدة BA، وحساسات ركن، وكاميرا، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .

سيارة MG 6

أبعاد MG 6

تأتي سيارة MG 6 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4694 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1465 مم، وقاعدة عجلات بطول 2715 مم، وتصل سعة الصندوق الخلفي الي 424 لتر .

سيارة MG 6 موديل 2022

محرك MG 6

سيارة MG 6 يصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتستهلك 6.8 لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 169 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعه .

MG 6 الصينية

مقصورة MG 6

تحتيو مقصورة سيارة MG 6 علي العديد من المميزات التقنية الحديثة منها، مدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفيه، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف، وتكييف أوتوماتيك، وبارو ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس.

مقصورة MG 6 موديل 2022

سعر MG 6

تباع سيارة MG 6 موديل 2022 في سوق السيارات المصري بسعر 769 ألف جنيه للفئة الأولي، و 809 ألف جنيه، للفئة الثانية، وتصل الفئة الثالثة بسعر 834 ألف جنيه .