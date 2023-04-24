عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

MG 6 أسرع سيارة اقتصادية تيربو في مصر| صور

MG 6 السيدان في مصر
MG 6 السيدان في مصر

تنتمي سيارة MG 6  موديل 2022 الي فئة السيارات السيدان ذات التصميم الرياضي، ونالت مجموعة سيارات إم جي الصينية علي استحسان من قبل المواطنين المصريين، وذلك لما تحتوي علية من مميزات تكنلوجية حديثة تتماشي مع فئتها السعرية، بالإضافة الي أن سيارات إم جي تتميز باقتصاداتها العالية في استهلاك الوقود، إضافة الي أن محرك MG 6  ينتج قوة جبارة تساعدها علي التحرك بسرعة علي الطرق .

MG 6 موديل 2022

شيرى اريزو 5 بديلة ام جي 5 الصينية 2023 بـ 390 ألف جنيه| صور

الحق اشتري .. خصم 70% على سيارات إم جي zs موديل 2023

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات  إم جي 6 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات :

سيارة  MG 6 2022


مواصفات الأمان لـ  MG 6

زودت سيارة  MG 6  بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد وستائر هوائية للحماية من التصادم الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإليكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TCS، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA، ونظام الفرامل المساعدة BA، وحساسات ركن، وكاميرا، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .

سيارة  MG 6

أبعاد  MG 6

تأتي سيارة  MG 6 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4694 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1465 مم، وقاعدة عجلات بطول 2715 مم، وتصل سعة الصندوق الخلفي الي 424 لتر .

سيارة  MG 6 موديل 2022

محرك  MG 6

سيارة  MG 6 يصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتستهلك 6.8 لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 169 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعه .

  MG 6 الصينية

مقصورة  MG 6

تحتيو مقصورة سيارة  MG 6 علي العديد من المميزات التقنية الحديثة منها، مدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وGPS، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفيه، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف، وتكييف أوتوماتيك، وبارو ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس.

مقصورة MG 6 موديل 2022

سعر  MG 6

تباع سيارة  MG 6 موديل 2022 في سوق السيارات المصري بسعر 769 ألف جنيه للفئة الأولي، و 809 ألف جنيه، للفئة الثانية، وتصل الفئة الثالثة بسعر 834 ألف جنيه .

MG 6 ام جي سيارات إم جي الصينية ام جي 6 سعر ام جي 6 2022 مواصفات إم جي 6 2022 سعر MG 6 أسعار MG 6 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

11 مليون مستفيد من الزيادة| موعد صرف معاش شهر مايو

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

موضوعات متعلقة

بالأسعار والمواصفات.. سيارات SUV فاخرة 2023 للتنقل بالأسر في العيد| صور

شاهد.. سيارة كوبرا تافاسكان متعددة الاستخدامات الكهربائية

سعر BMW X3 موديل 2023 بالسعودية| صور

بالأسعار والمواصفات.. مقارنة بين تويوتا كورولا وهوندا سيتي

اخرج براحتك| نصائح لتقليل استهلاك الوقود خلال العيد

الحق استفيد بـ 70% تخفيض| سوزوكي جيمني 2023 بـ 160 ألف جنيه

بعد تخفيض الرسوم 70%.. استورد شيري تيجو 7 زيرو بـ 165 ألف جنيه

لو الجو حر .. خطوات تشغيل تكييف السيارة خلال إجازة العيد

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام الست من شوال عن الميت؟.. الإفتاء: له هدية عند إفطارك

الجرام بـ2109 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين

أقوى من أقنعة الغاز.. ما هو غاز الخردل المستخدم في الحرب العالمية الأولى؟

غرامة 10 آلاف جنيه .. احذر الكتابة على العملات الورقية

دعاء الصباح.. 12 كلمة تحفظك وأبناءك من عيون الجن والحاسدين رددها 3 مرات

قبل تتويجه رسميا.. أزمات تواجه الملك تشارلز في الحكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الإجازات.. طريقة عمل كفتة داود باشا

طبيبة تكشف مزايا وفوائد اللبن الجاموسي عن البقري

أغنى شاب في مصر يحصل على عيدية 90 ألف جنيه| شاهد

نشرة المرأة والصحة| 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين.. صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ