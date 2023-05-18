وصلت سيارة جيب جراند شيروكي إلى الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 69,915 جنيه إسترليني.

تباع حصريًا على شكل إصدار هجين بقوة تصل الى 375 حصانًا، ولعب دورًا أساسيًا في تعهد جيب بالتحول إلى الكهرباء بالكامل في أوروبا وحملها لزيادة حصتها في السوق هنا.

جيب تكشف عن أسعار جراند شيروكي الجديدة

تجمع السيارة بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني ومحركين كهربائيين بمخرجات مجمعة تبلغ 375 حصانًا و 470 رطلاً ، بينما تمنحها بطارية 17 كيلو واط في الساعة نطاقًا كهربائيًا فقط يبلغ 25 ميلًا.

تعتبر شيروكي ثالث سيارة كهربائية أطلقتها العلامة التجارية الأمريكية x44 في أوروبا ، بعد Jeep Renegade 4xe الأصغر و Jeep Compass 4xe، وتتوج مجموعتها.

جيب تكشف عن أسعار جراند شيروكي الجديدة

يأتي سيارة جيب رينجيد بأربعة مواصفات، محدودة تستهدف العملاء من رجال الأعمال، حيث تضيف Trailhawk الجاهزة للطرق الوعرة، والتي تتألف من عجلات 18 بوصة وإطارات للطرق الوعرة وألواح انزلاقية أمامية مقابل 73,915 جنيهًا إسترلينيًا.

جيب تكشف عن أسعار جراند شيروكي الجديدة

تم تصميم Overland للجمع بين Limited و Trailhawk، مع مجموعة من الخيارات من كلا الطرازين ، ويبدأ سعرها من 75915 جنيهًا إسترلينيًا، ثم تحصل شركة Summit Reserve على 85,615 جنيهًا إسترلينيًا لمساعدة المشترين في القيادة من المستوى الثاني، ونظام صوت مكون من 19 مكبر صوت ، وشاشة عرض مركزية مقاس 10 بوصات وشاشة معلومات ترفيهية منفصلة للراكب الأمامي.

ستتوقف Jeepعن بيع طرازات الاحتراق الداخلي الخالصة في أوروبا (باستثناء إيطاليا ، حيث إنها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا منخفضة الانبعاثات) هذا العام وستقدم بدلاً من ذلك سيارات هجينة مزودة بعلامة 4xe وهجينة معتدلة.

أكد الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية ، كريستيان مونييه ، أنها ستضيف طرازًا كهربائيًا خالصًا في "كل قسم رئيسي من سيارات الدفع الرباعي" بحلول عام 2025 ، حيث ستصبح 70٪ من مبيعاتها العالمية كهربائية.

قد يعني هذا الإلغاء التدريجي لنماذج الاحتراق الداخلي في أوروبا أن سيارة جيب رانجلر 4xe التي يقال أنها السيارة الهجينة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة، والتي تمثل 25 ٪ من حجم جيب هناك، وستصل إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.