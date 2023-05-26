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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر وأفضل من الصيني .. اشتري "جيب رينيجيد" الرياضية

سيارة جيب رينيجيد
سيارة جيب رينيجيد

استطاعت شركة جيب عملاقة تصنيع السيارات، أن تقدم العديد من الطرازات المتنوعة، منها النسخة رينيجيد، والتي تعتبر هي اصغر اصدارات العلامة التجارية الامريكية، بالاضافة إلى سعرها التنافسي مقارنة ببعض السيارات الرياضية الصينية.

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سيارة جيب رينيجيد

تعرف على مواصفات واسعار السيارة جيب رينيجيد في السوق المصري 

 

يضخ محرك السيارة جيب رينيجيد قوة قدرها 140 حصانا، مع سعة بلغت 1400 سي سي "تيربو"، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 181 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"، وتستطيع السيارة أن تستغرق 11 ثانية فقط للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سيارة جيب رينيجيد

وتأتي السيارة جيب رينيجيد بقدرات الدفع الرباعي للعجلات، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مقترن بمحرك 1400 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ قوة قدرها 170 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 196 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/س في مدة تستغرق 8.8 ثانية.

سيارة جيب رينيجيد

السعر الرسمي للسيارة جيب رينيجيد في مصر 

 

الفئة الاولى LONGITUDE بقيمة قدرها 895,000 جنيه.

الفئة الثانية LIMITED PANORAMA بقيمة قدرها 975,000 جنيه.

الفئة الثالثة  LIMITED 4WD بقيمة قدرها 1,050,000 جنيه.     

سيارة جيب رينيجيد
جيب جيب رينيجيد اسعار أسعار السيارة جيب رينيجيد السعر الرسمي سيارة جيب رينيجيد

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