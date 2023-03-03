عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيب جراند شيروكي 2023 في الامارات .. صور

سيارة جيب جراند
سيارة جيب جراند شيروكي 2023 

تعد السيارة جيب جراند شيروكي واحدة من اقوى واشهر سيارات الدفع الرباعي حول العالم والوطن العربي، وفي هذا الموضوع سوف يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات تلك النسخة واسعارها في الامارات.

سعر أصغر سيارة جيب رينيجيد في مصر | صور

جديد من جيب رينيجيد "أبلاند" باللون الأصفر الناصع |صور

 سيارة جيب جراند شيروكي 2023 

محرك سيارة جيب جراند شيروكي 2023 

 

- سعة 3600 سي سي.

- 6 سلندر.

- قوة قدرها 290 حصانا.

- عزم دوران 350 نيوتن/متر.

- ناقل سرعات أوتوماتيكي.

- دفع كلي.

- تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.3 ثانية.

 سيارة جيب جراند شيروكي 2023 

ابعاد وقياسات السيارة جيب جراند شيروكي 2023

 

- الطول الكلي 5204 متر.

- العرض الكلي 1.979 متر.

- الارتفاع الكلي 1.815 متر.

- طول قاعدة العجلات 3.091 متر.

 سيارة جيب جراند شيروكي 2023 

وتتمتع السيارة جيب جراند شيروكي 2023 بتصميم خارجي عملاق من فئة الـ SUV، مع مصابيح امامية حادة المظهر، واضاءة تعمل بتقنية LED  وزينون، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية، وجنوط رياضية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية.

 سيارة جيب جراند شيروكي 2023 

كما تمتلك السيارة جيب جراند شيروكي 2023 مجموعة من حساسات الحركة، وكاميرا للتحكم، وانابيب عادم من الكروم، وخاصية الغلق المركزي، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، و مصابيح الإنعطافات، وزر بدء التشغيل والايقاف، وفرامل يد كهربائية.

 سيارة جيب جراند شيروكي 2023 

كما حصلت السيارة جيب جراند شيروكي 2023 على شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي من طراز مميز، وحساسات مطر، ومكيف هواء اوتوماتيكي مع فتحات خلفية، وبلوتوث، ومشغل اسطوانات ومدخل USB، ومنافذ للطاقة، ومقاعد من الجلد، ومصابيح للترحيب والقراءة.

 

سعر جيب جراند شيروكي 2023 في الامارات

 

الفئة الاولى جيب جراند شيروكي 2023 بسعر 220 الف درهم.

الفئة الثانية جيب جراند شيروكي 2023 بسعر 270 الف درهم.

جيب جيب جراند شيروكي جيب جراند شيروكي 2023 سعر جيب جراند شيروكي سيارة جيب جراند شيروكي 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

مش المرتبات بس | زيادات جديدة تنتظر الموظفين في أبريل 2023

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

موضوعات متعلقة

وفر بنزين.. 5 سيارات في مصر بمحرك 1200 سي سي

بـ 55 ألف جنيه بس .. أشهر سيارة سيدان من فيات

أقل سيارة استهلاكًا للوقود في مصر .. سعر وتفاصيل

سعر أرخص سيارة عائلية من تويوتا موديل 2023 .. صور

للشراء من السعودية .. 5 سيارات رياضية تبدأ من 46 ألف ريال .. صور

سعر ام جي GT موديل 2023 في الكويت .. صور

نيسان GTR بتعديل مميز على طريقة IRON MAN .. صور

قبل وبعد .. سعر هيونداي النترا 2023

ترشيحاتنا

هبة السيسي تعلق على أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي

هبة السيسي: رانيا يوسف بتغير مني

شوبير يحسم الجدل بشأن رحيل سافيو وخلافه مع كولر

نجم الزمالك يقترب من الانضمام للأهلي |تفاصيل

صيف ساخن جدا |كولر يعلن الاستغناء عن عدد من نجوم الأهلي

إزاحة الستار عن ممر غامض في الهرم الأكبر .. أسراره حديث العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يعيد كتابة تاريخ الفراعنة .. ماذا نعرف عن الكشف الأثري الأخير بالأقصر؟

أقوى من الفياجرا.. تناول الفول الحراتي قبل العلاقة الزوجية لهذه الأسباب

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ