سعر جيب جراند شيروكي 2023 في الامارات .. صور

تعد السيارة جيب جراند شيروكي واحدة من اقوى واشهر سيارات الدفع الرباعي حول العالم والوطن العربي، وفي هذا الموضوع سوف يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات تلك النسخة واسعارها في الامارات.

سيارة جيب جراند شيروكي 2023

محرك سيارة جيب جراند شيروكي 2023

- سعة 3600 سي سي.

- 6 سلندر.

- قوة قدرها 290 حصانا.

- عزم دوران 350 نيوتن/متر.

- ناقل سرعات أوتوماتيكي.

- دفع كلي.

- تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.3 ثانية.

سيارة جيب جراند شيروكي 2023

ابعاد وقياسات السيارة جيب جراند شيروكي 2023

- الطول الكلي 5204 متر.

- العرض الكلي 1.979 متر.

- الارتفاع الكلي 1.815 متر.

- طول قاعدة العجلات 3.091 متر.

سيارة جيب جراند شيروكي 2023

وتتمتع السيارة جيب جراند شيروكي 2023 بتصميم خارجي عملاق من فئة الـ SUV، مع مصابيح امامية حادة المظهر، واضاءة تعمل بتقنية LED وزينون، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية، وجنوط رياضية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية.

سيارة جيب جراند شيروكي 2023

كما تمتلك السيارة جيب جراند شيروكي 2023 مجموعة من حساسات الحركة، وكاميرا للتحكم، وانابيب عادم من الكروم، وخاصية الغلق المركزي، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، و مصابيح الإنعطافات، وزر بدء التشغيل والايقاف، وفرامل يد كهربائية.

سيارة جيب جراند شيروكي 2023

كما حصلت السيارة جيب جراند شيروكي 2023 على شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي من طراز مميز، وحساسات مطر، ومكيف هواء اوتوماتيكي مع فتحات خلفية، وبلوتوث، ومشغل اسطوانات ومدخل USB، ومنافذ للطاقة، ومقاعد من الجلد، ومصابيح للترحيب والقراءة.

سعر جيب جراند شيروكي 2023 في الامارات

الفئة الاولى جيب جراند شيروكي 2023 بسعر 220 الف درهم.

الفئة الثانية جيب جراند شيروكي 2023 بسعر 270 الف درهم.