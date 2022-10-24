ارجع من الكويت بـ JEEP رينيجيد .. السعر والمواصفات |صور

يحتوى السوق الكويتي على العديد من الإصدارات القوية والمتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لابرز مصنعي السيارات حول العالم، ومنها شركة جيب الامريكية الشهيرة، والتي تقدم نسختها رينيجيد موديل 2022 عبر فئتين من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم هيكيلي رياضي مميز يجعلها تستخوذ على لقب اصغر سيارة من JEEP بالاسواق.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار السيارة JEEP رينيجيد موديل 2022 في الكويت، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها.

JEEP رينيجيد موديل 2022

دعمت السيارة JEEP رينيجيد موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2400 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي.

JEEP رينيجيد موديل 2022

ويمكن للسيارة JEEP رينيجيد موديل 2022 الانطلاق من 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9 ثواني، مع متسوط استهلاك للوقود بنسبة 7.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

JEEP رينيجيد موديل 2022

وتحتوي السيارة JEEP رينيجيد 2022 على العديد من التجهيزات ومنها، مكابح ABS و EBD و دعم المكابح BA، بالاضافة إلى خاصية التحذير من مغادرة المسارات، ورصد النقاط العمياء، والتحكم الديناميكي للثبات، إلى جانب حساسات ركن، وكاميرا، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، وزر تشغيل المحرك والايقاف، وشاشة عرض ومقود حركة متعدد الوظائف.

JEEP رينيجيد موديل 2022

أسعار السيارة JEEP رينيجيد موديل 2022 في الكويت

الفئة الاولى JEEP رينيجيد موديل 2022 بسعر 6.777 دينار.

الفئة الثانية JEEP رينيجيد موديل 2022 بسعر 8.777 دينار.