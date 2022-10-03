بـ 741 ألف جنيه .. جيب جراند شيروكي موديل 2016 ..صور

ينتشر في سوق السيارات المستعمل المصري عدد غير محدود من إصدارات شركة جيب التي تناسب مختلف فئات المجتمع وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بسبب ارتفاعها الملحوظ عن الأرض ، حيث استخدمت سيارات جيب للمرة الأولي من قبل الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب تم إنتاجها للمدنيين .
المواصفات الفينة لسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016
تستمد سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5700 سي سي ، ينتج قوه قدرها 350 حصان ، وعزم اقصي للدوران 520 نيوتن/ متر ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 181 كم/ ساعة ، وترسل القوه إلي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك ، وتستهلك السيارة 13.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 7.5 ثانية .
مواصفات السلامة والامان في سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016
تحتوي سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، فرامل ABS ، ووسائد هوائية ، ومساعد الفرامل BA، وتحكم ديناميكي في الثبات ، ونظام EBD لتوزيع الفرامل ، ونظام صعود التلال ، ونظام نزول التلال ، ونظام ISOFIX لتثبيت الأطفال ، وحساسات للركن ، وكاميرا خلفية ، وأحزمة أمان أماميه وخلفية ، ونظام التحكم في الجر .
أطوال وأعراض سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016
تقدم سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.821مم، والعرض 1.943مم، والارتفاع 1.730مم ، وقاعدة عجلات 2.916مم ، وسعة خزان الوقود 1028 لتر.
المواصفات الداخلية لسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016
زودت مقصورة سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016 بالكثير من التجهيزات الحديثة منها ، قفل مركزي، ومقاعد خلفية قابلة للطي، ومسند ذراع في المقعد الأمامي، ومقاعد جلد، ومقود جلد، ومصابيح لقرائه الكتب، ومقود كهربائي، ومكيف ، وجيوب خلفية، ضبط المقاعد أوتوماتيك ، ويمكن تعديل إمالة المقود، ومرآة للتجميل، ومدخل 12V ، وأضواء محيطة، ومرآة تعتيم أوتوماتيك، ومدخل aux، ومشغلCD، والتحكم بالسرعة، وعداد مسافات، وزر تشغيل وإيقاف المحرك ، وراديو، وحساسات استشعار للمطر، ومدخل USB.
المواصفات الخارجية لسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016
تأتي سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016 بشكل خارجي مميز بسبب احتوائها علي ، مصابيح أمامية أوتوماتيك ، وجهاز للتحكم بمدى الإضاءة الأمامية، ومصابيح أمامية زينون ثنائية، وصداد بنفس لون السيارة في الأمام و الخلف، ومرايا لون السيارة، وأضواء نهارية بمصابيح LED، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وعادم مزدوج، ومرايات جانبية كهربائية ، ومصابيح ضباب أمامية ، ونوافد كهربائية أمامية و خلفية، وممسحة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيب .
سعر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016
تتوافر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2016 بسعر يبدا من 741 الف جنيه ، ويصل إلي 855 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .