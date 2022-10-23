جيب تكشف عن Avenger أول سيارة كهربائية في تاريخها | صور

كشفت مجموعة ستيلانتس عن سيارة جيب افينجر " Avenger" أول سيارة كهربائية في تاريخ العلامة التجارية جيب خلال فعاليات معرض باريس للسيارات المنعقد حالياً، لتكون بداية خطط العلامة التجارية مستقبلاً، والتي تهدف للتوسع في انتاج السيارات الكهربائية

جيب أفينجر

تعتمد السيارة جيب أفينجر على محرك بقوة 154 حصانًا (115 كيلوواط)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن متر (191 رطلاً قدمًا)، ويستمد المحرك قوته من بطارية بسعة 54 كيلو وات في الساعة تم تصنيعها داخليًا بواسطة Stellantis .

جيب أفينجر

ويصل مدى بطارية جيب أفينجر لمسافة 400 كيلومتر (249 ميل)،ويمكن ان تصل الى 550 كيلومتر (342 ميلًا) أثناء استخدام المدينة فقط، ويمكن شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال 24 دقيقة، وإذا كنت في عجلة من أمرك فستكفيك ثلاث دقائق من الشحن لمسافة 30 كيلومترًا (19 ميلاً).

جيب أفينجر

تقول جيب إن البطارية المطورة حديثًا تم اختبارها لأكثر من مليوني كيلومتر (1.24 مليون ميل) وهي مثبتة أسفل المقاعد الأمامية، يبلغ طول السيارة الجديدة 4.08 متر (160.6 بوصة) فقط ، مما يجعله أقصر بمقدار 16 سم (6.3 بوصة) من إصدار رينيجيد، وأرتفاع عن الأرض يصل إلى 200 ملم.

جيب أفينجر

توفرجيب أفينجر سعة حمولة تصل الى 380 لتر (13.4 قدمًا مكعبة) خلف المقاعد، وسعة 34 لتر (1.2 قدمًا مكعبًا) من التخزين الأمامي، وتعتبر أول سيارة تعتمد على الدفع الأمامي، وستتوفر بستة أوضاع قيادة قابلة للتحديد، وتخطط جيب لإصدار نسخ بمحرك مزدوج ودفع الرباعي.

جيب أفينجر

ستقع جيب افينجر أسفل رينيجيد في تشكيلة جيب المتزايدة، وسيتم تصنيعها في مصنع جيب ببولندا وسيتم بيعه في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وأسواق أخرى.