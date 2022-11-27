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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تدفع بنسختها الجديدة كومباس 2023 .. صور

جيب كومباس 2023
جيب كومباس 2023

عززت شركة جيب الأمريكية من تواجدها داخل الاسواق العالمية بالعديد من اصداراتها القوية، والتي تتخذ طابع يتسم بالصرامة إلى الجانب الرياضي، بالاضافة إلى القدرات الفنية القوية في التعامل مع العديد من الطرق الوعرة والتضاريس المختلفة.

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وتواصل جيب من تألقها بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة كومباس موديل 2023، والتي تعتمد على العديد من التحسينات الفنية الجديدة، والتي تتضمن قدرات المحرك، إلى جانب انظمة الدفع، وقدرات ناقل الحركة، إلى جانب اعتمادها بعض اللمسات الخارجية.

تجهيزات السيارة جيب كومباس 2023 

 

اعتمدت السيارة جيب كومباس 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي مقترن بشاحن تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 200 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يصل إلى 300 نيوتن/متر، على عكس الاصدارات السابقة والتي كانت تقدم بمحرك 2400 سي سي بقوة 177 حصانا، و 233 نيوتن/متر من عزم الدوران.

جيب كومباس 2023 

وتستمد السيارة اوامر التسارع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات، بالاضافة إلى نظام Active Drive 4x4 لجميع الفئات المقدمة من السيارة جيب كومباس 2023، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات الاربعة.

جيب كومباس 2023 

كما دعمت السيارة جيب كومباس 2023 العديد من انظمة الرفاهية وبرامج دعم قائد المركبة، مع شاشة عرض الوسائط، وباقة من تقنيات الحماية القياسية، بينما تتمتع من الخارج بشكل مميز من الفئة الرياضية، مع جنوط جديدة ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع بقياس يبدأ من 17 بوصة.

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