عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة 220 ألف جنيه على أسعار جيب رينيجيد 2022

صدى البلد

ارتفعت أسعار سيارة الدفع الرباعي الرياضية الشهيرة جيب رينيجيد موديل 2022 في السوق المصري بشكل رسمي، وشملت الزيادة جميع الفئات المطروحة منها ويبلغ عددها ثلاثة، وتراوحت بين 215 ألف جنيه و 220 ألف جنيه دفعة واحدة.

190 ألف جنيه زيادة في سعر فولكس فاجن باسات

بورصة السيارات.. فولكس فاجن تيجوان تكسر حاجز المليون جنيه

جيب رينيجيد موديل 2022

مواصفات السيارة  جيب رينيجيد موديل 2022

تعتمد السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2400 سي سي، و 232 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكية الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات أو الجفع الرباعي حسب نوع الإصدار وسعره، ويستطيع المحرك أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا.

 

تأتي السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4.230 متر، وبعرض يبلغ 1.800 متر، و 1.690 متر للارتفاع، كما تأتي بقاعدة عجلات طولها 2.570 متر.

جيب رينيجيد موديل 2022

حصلت السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 على باقة من أقوى وسائل الأمن والسلامة والترفيه وأنظمة مساعدة السائق مثل نظام صوتي وترفيهي، وفرامل يد كهربائية، وخاصية رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مع بلوتوث ومدخل AUX، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، ومكابح ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الدفع على الفرامل EBD، وتقنية دعم المكابح BA، مع الثبات الديناميكي، والمساعدة على تجاوز المرتفعات، مع بلوتوث ومدخل AUX.

جيب رينيجيد موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيب رينيجيد موديل 2022

يتم طرح إصدار2022 من السيارة في السوق بثلاثة فئات فقط

جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الأولى LONGITUDE بسعر 720,000 جنيه

جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الثانية LIMITED PANORAMA بسعر 795,000 جنيه

جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الثالثة دفع رباعي LIMITED 4WD بسعر 850,000 جنيه

جيب رينيجيد جيب رينيجيد موديل 2022 بورصة السيارات دفع رباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

موضوعات متعلقة

فيراري تكشف عن الأسعار الرسمية لبروسنجاوي.. أول SUV في تاريخها| صور

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ كيا سبورتاج بالدولار

بورصة السيارات.. فولكس فاجن تيجوان تكسر حاجز المليون جنيه

تبدأ من 100 ألف درهم.. 5 سيارات جديدة للشراء من الإمارات| صور

زيادة ربع مليون جنيه فى أسعار فولكس فاجن في مصر

بورصة السيارات.. زيادة 200 ألف جنيه على أسعار فولكس فاجن طوارق 2022

للشراء من الكويت .. سعر تويوتا كورولا 2022 بالجنيه المصري| صور

لعشاق الرفاهية.. سعر كاديلاك CT5 موديل 2022 في السعودية| صور

ترشيحاتنا

نواب جمهوريون وديمقراطيون يحثون الإدارة الأمريكية على منح أوكرانيا طائرات مسيرة

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

مقتل 14 شخصا خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو

طوق نجاة.. شوبير يكشف تفاصيل انفراجة أزمة كهربا في الأهلي

بورصة السيارات.. زيادة 220 ألف جنيه على أسعار جيب رينيجيد 2022

سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 23-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%

اعرف الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال والكبار

بعد إحراجه لها.. بوسي شلبي تخطف الأنظار برفقة حسين فهمي على السجادة الحمراء|شاهد

مايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء.. والجمهور: ده فستان خطوبة

فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

نهاية القصة.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو بأثر فوري

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ