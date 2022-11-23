بورصة السيارات.. زيادة 220 ألف جنيه على أسعار جيب رينيجيد 2022

ارتفعت أسعار سيارة الدفع الرباعي الرياضية الشهيرة جيب رينيجيد موديل 2022 في السوق المصري بشكل رسمي، وشملت الزيادة جميع الفئات المطروحة منها ويبلغ عددها ثلاثة، وتراوحت بين 215 ألف جنيه و 220 ألف جنيه دفعة واحدة.

جيب رينيجيد موديل 2022

مواصفات السيارة جيب رينيجيد موديل 2022

تعتمد السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2400 سي سي، و 232 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكية الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات أو الجفع الرباعي حسب نوع الإصدار وسعره، ويستطيع المحرك أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا.

تأتي السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4.230 متر، وبعرض يبلغ 1.800 متر، و 1.690 متر للارتفاع، كما تأتي بقاعدة عجلات طولها 2.570 متر.

جيب رينيجيد موديل 2022

حصلت السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 على باقة من أقوى وسائل الأمن والسلامة والترفيه وأنظمة مساعدة السائق مثل نظام صوتي وترفيهي، وفرامل يد كهربائية، وخاصية رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مع بلوتوث ومدخل AUX، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، ومكابح ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الدفع على الفرامل EBD، وتقنية دعم المكابح BA، مع الثبات الديناميكي، والمساعدة على تجاوز المرتفعات، مع بلوتوث ومدخل AUX.

جيب رينيجيد موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيب رينيجيد موديل 2022

يتم طرح إصدار2022 من السيارة في السوق بثلاثة فئات فقط

جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الأولى LONGITUDE بسعر 720,000 جنيه

جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الثانية LIMITED PANORAMA بسعر 795,000 جنيه

جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الثالثة دفع رباعي LIMITED 4WD بسعر 850,000 جنيه