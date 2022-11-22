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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بورصة السيارات.. فولكس فاجن تيجوان تكسر حاجز المليون جنيه

صدى البلد

كسرت سيارة الكروس أوفر الرياضية فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 حاجز المليون جنيه لأول مرة رسمياً، وذلك بعد زيادتها الجديدة التي بلغت قيمتها ربع مليون جنيه.

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زيادة ربع مليون جنيه فى أسعار فولكس فاجن في مصر

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 1,075,000 جنيه بدلاً من 895,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,250,000 جنيه بدلاً من 999,000 جنيه.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

مواصفات السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

تتسارع السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.2 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 215 كيلومتر في الساعة، وتصل نسبة استهلاكها للوقود بمعدل قدره 6.7 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر. 

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

تعتمد السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة تبلغ 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 6 سرعات.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4486 مم للطول الكلي، مع عرض يبلغ 1839 مم، و 1664 مم للارتفاع، وترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و 19 بوصة، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 615 لتر.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

حصلت السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 على العديد من تجهيزات الأمن والسلامة، أبرزها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام صعود وهبوط المرتفعات، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

فولكس فاجن تيجوان الكروس اوفر فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 الرياضية

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