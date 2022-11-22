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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة 200 ألف جنيه على أسعار فولكس فاجن طوارق 2022

فولكس فاجن طوارق
فولكس فاجن طوارق موديل 2022

تعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فولكس فاجن طوارق موديل 2022 أقوى سيارات العلامة التجارية الألمانية في مصر، حيث تأتي بمنظومة دفع رباعي مما يجعلها قادرة على تحدي الطرق الوعرة ومواجهة المهام الصعبة، بالإضافة لباقة من أقوى أنظمة الترفيه، وتجهيزات الأمن والسلامة.

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فولكس فاجن طوارق موديل 2022

مواصفات فولكس فاجن طوارق موديل 2022

تعتمد السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 455 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 نقلات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

فولكس فاجن طوارق موديل 2022

وتتوفر السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022 بقياسات وأبعاد هيكلية من الخارج بلغت 4878 مم للطول الكلي، و 1984 مم للعرض الكلي، و 1717 مم للأرتفاع الكلي، بينما بلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2904 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 810 لتر، وتبلغ مساحة خزان الوقود نحو 75 لتر.

فولكس فاجن طوارق موديل 2022

جاءت السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022 بمجموعة من أحدث مواصفات الأمن والسلامة أبرزها 6 وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستائرية)، و كاميرا رؤية خلفية، و نظام تثبيت السرعة، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، حساسات مساعدة الركن الأمامي والخلفي، ونظام تحذير التصادم الأمامي، و نظام تثبيت سرعة متكيف، وتوفر كاميرا ثلاثية الأبعاد 360 درجة، ونظام تنبيه السائق.

فولكس فاجن طوارق موديل 2022

أسعار السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022

تتوفر السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022 في السوق المصري بفئة R LINE وبلغ سعرها الجديد نحو مليوني و 400 ألف جنيه، بلاً من مليوني و200 ألف جنيه.

فولكس فاجن طوارق موديل 2022 فولكس فاجن بورصة السيارات طوارق الرياضية دفع رباعي

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