بورصة السيارات.. زيادة بقيمة 250 ألف جنيه على أسعار أودي A3 وA4| صور

ارتفعت الأسعار الرسمية لسيارتي أودي A3 و أودي A4 موديلات 2022 في السوق المصري بقيمة تتراوح من 65 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، وتنتمي السيارتين لفئة السيدان ويتم طرحهم بعدة فئات متنوعة التجهيزات.

مواصفات أودي A3 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة أودي A3 موديل 2022

أودي A3 موديل 2022 الفئة الأولى Advanced بسعر 990,000 جنيه.

أودي A3 موديل 2022 الفئة الثانية S-Line بسعر 1,100,000 جنيه.

أودي A3 موديل 2022 الفئة الثالثة Sport back بسعر 1,100,000 جنيه.

مواصفات أودي A3 موديل 2022

تعتمد السيارة أودي A3 موديل 2022 على محرك بسعة 1400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 180 حصانا.

أودي A4 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة أودي A4 موديل 2022

أودي A4 موديل 2022 الفئة الأولىSMART بسعر 1,350,000 جنيه.

أودي A4 موديل 2022 الفئة الثانية S LINE PLUS بسعر 1,550,000 جنيه.

مواصفات أودي A4 موديل 2022

تأتي سيارة أودي A4 موديل 2022 بمحرك بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 270 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 8.6 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 210 كيلومترات/ساعة.