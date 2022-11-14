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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. دايو لانوس بـ 70 ألف جنيه

دايو لانوس موديل
دايو لانوس موديل 1998

تعتبر سيارة دايو لانوس واحدة من أشهر السيارات التي مرت على السوق المصري، وعرفت باسم سيارة الشعب بسبب أنتشارها الكبير، والذي يرجع الى اعتماديتها ورخص سعرها، وتقديمها قيمة جيدة مقابل السعر.

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دايو لانوس موديل 1998 

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما تبعها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

 

ظهرت سيارات لانوس لأول مرة في السوق المصري عام 1997 وكانت تحمل أسم دايو لانوس 1 وأستمر انتاجها حتى عام 2000، ثم تبعتها الشركة الكورية بسيارة لانوس 2 من خلال إجراء بعض التعديلات عليها في الشكل الخارجي، وفي عام 2008  تحولت لـ شيفروليه لانوس.

دايو لانوس موديل 1998

مواصفات السيارة دايو لانوس موديل 1998

حصلت السيارة دايو لانوس موديل 1998 بمحرك سعة 1000 سي سي أو 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 20,000 كيلومتر.

 

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 1998 من الداخل بالعديد من الكماليات الأساسية أبرزها مكيف للهواء، مع ساعة رقمية، و 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، ومشغل أسطوانات CD.

 

سعر السيارة دايو لانوس موديل 1998

يبدأ سعر السيارة دايو لانوس موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 70 ألف جنيه.

دايو لانوس موديل 1998 سوق المستعمل شيفروليه شيفروليه لانوس السيارات الجديدة

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