سعر أصغر سيارة جيب رينيجيد في مصر | صور

تعتبر السيارة جيب رينيجيد أحد أصغر سيارات الكروس أوفر بالسوق المصري، وتتميز بالعديد من التجهيزات الفاخرة والأنيقة، بالإضافة للتصميم الأنيق والمظهر الشبابي.

جيب رينيجيد موديل 2022

مواصفات السيارة جيب رينيجيد موديل 2022

تعتمد السيارة جيب رينيجيد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن / متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 11 ثانية.

جيب رينيجيد موديل 2022

وتتوفر الفئة الثالثة من جيب رينيجيد موديل 2022 بتجهيزات أكثر قوة مثل ناقل الحركة الأوتوماتيكي الذي يتألف من 9 سرعات يعمل بتقنية الدفع الرباعي، مع قوة اجمالية تقدر بـ 170 حصانا، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 196 كيلومتر في الساعة ، إلى جانب القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة تستغرق 8.8 ثانية.

جيب رينيجيد موديل 2022

أسعار جيب رينيجيد موديل 2022 في السوق المصري

جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الأولى LONGITUDE بقيمة قدرها 895,000 جنيه

جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الثانية LIMITED PANORAMA بقيمة قدرها 975,000 جنيهجيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الثالثة LIMITED 4WD بقيمة قدرها 1,050,000 جنيه