عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أصغر سيارة جيب رينيجيد في مصر | صور

جيب رينيجيد موديل
جيب رينيجيد موديل 2022

تعتبر السيارة جيب رينيجيد أحد أصغر سيارات الكروس أوفر بالسوق المصري، وتتميز بالعديد من التجهيزات الفاخرة والأنيقة، بالإضافة للتصميم الأنيق والمظهر الشبابي.

تفاصيل أول سيارة سباق طائرة.. Airspeeder MK4 | فيديو

 جيب رينيجيد موديل 2022

مواصفات السيارة جيب رينيجيد موديل 2022
تعتمد السيارة جيب رينيجيد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن / متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 11 ثانية.

 جيب رينيجيد موديل 2022

وتتوفر الفئة الثالثة من جيب رينيجيد موديل 2022 بتجهيزات أكثر قوة مثل ناقل الحركة الأوتوماتيكي الذي يتألف من 9 سرعات يعمل بتقنية الدفع الرباعي، مع قوة اجمالية تقدر بـ 170 حصانا، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 196 كيلومتر في الساعة ، إلى جانب القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة تستغرق 8.8 ثانية.

 جيب رينيجيد موديل 2022

أسعار جيب رينيجيد موديل 2022 في السوق المصري
جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الأولى LONGITUDE بقيمة قدرها 895,000 جنيه
جيب رينيجيد موديل 2022 الفئة الثانية   LIMITED PANORAMA بقيمة قدرها 975,000 جنيهجيب رينيجيد موديل 2022  الفئة الثالثة LIMITED 4WD بقيمة قدرها 1,050,000 جنيه

جيب رينيجيد موديل 2022 جيب رينيجيد السوق المصري جيب رينيجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

تراجع الأرز بعد ساعات من قرار وزارة التموين.. اعرف سعر الكيلو الآن

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

موضوعات متعلقة

بنتلي تتخلى عن محركها الأيقوني W12 في 2024 والبديل كهربائي

مثل الأفلام.. حادث مرعب لسيارة تسلا موديل 3| فيديو

توقف إنتاج شيفروليه كورفيت بسبب نقص في قطع الغيار

تفاصيل أول سيارة سباق طائرة.. Airspeeder MK4 | فيديو

أخبار السيارات.. أسباب تؤدي لتأخر عمل المحرك في الشتاء.. موعد عودة هيونداي فيرنا للأسواق.. والسعر المتوقع لها

أخبار السيارات | زيادة جديدة لأسعار بيجو 508 موديل 2023.. مقارنة بين الودائع الدولارية لـ كيا سبورتاج وهيونداي توسان

ملوك الكروس أوفر.. مقارنة بين BMW X6 ومرسيدس AMG GLE63| صور

تسلا تتخطى BMW في مبيعات السيارات الفاخرة لعام 2022

ترشيحاتنا

التنقل المستدام وتحقيق طفرة اقتصادية.. كيف نجحت مصر في تعظيم الاستفادة منها

فورد و LG تعلنان خطط إنشاء مصنع بطاريات جديد

هدية لـ الصين .. غضب بالكونجرس بسبب حرب بايدن في أوكرانيا

مع قرب استحقاق فوائد الـ18%.. هل تطرح البنوك شهادات بعوائد أعلى ؟

حفيدة إسماعيل ياسين : مستعدون للتبرع بمقتنيات جدّنا للدولة | فيديو

اندلاع حريق هائل في منشأة نووية أمريكية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

كلون بجزمة..درة وهادية غالب يثيران الجدل على إنستجرام

بيهزّر مع عيلته .. وفاة مفاجئة لأب لـ3 أطفال | اعرف التفاصيل

هنا الزاهد تثير الجدل من داخل الطائرة |شاهد

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ