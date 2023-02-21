جديد من جيب رينيجيد "أبلاند" باللون الأصفر الناصع |صور

اشتهرت شركة جيب بتقديم اصدارت خاصة من وقت إلى اخر، ويبدو أن النسخة رينيجيد هي صاحبة الاختيار في هذا الموضوع، وذلك بعد ان كشفت جيب الامريكية عن فئة جديدة وهي "أبلاند" ضمن طرازات موديل 2023.

وحصلت الفئة الجديدة جيب رينيجيد " أبلاند" على اطلالة خارجية مبهجة، بعد أن اعتمد على اللون الاصفر الشمسي، أو فيما يسمى بـ Solar Yellow، بالاضافة إلى اعتمادها على عدة ترقيات خارجية، تجعلها تبدو اكثر جاهزية على الطرق الوعرة.

جيب رينيجيد

ظهرت السيارة جيب رينيجيد " أبلاند" بمصلق جديد باللون الاسود في منتصف غطاء المحرك، بالاضافة إلى دعامات بالناحية الامامية والخلفية للسيارة، إلى جانب ارتكازها على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة تتناسب مع التضاريس المختلفة.

ودعمت السيارة جيب رينيجيد " أبلاند" بـ شاشة تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصة، مدعوم بجهاز ملاحة لتحديد المواقع، وشاشة ملونة TFT مطورة مقاس 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد، بالاضافة إلى مقاعد من القماش.

جيب رينيجيد

القدرات الفنية للسيارة جيب رينيجيد " أبلاند"

تأتي السيارة جيب رينيجيد " أبلاند" بنظام الدفع الرباعي المميز، مع محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي مقترن بشاحن توربيني تيربو، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 177 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 210 رطل/قدم، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 نقلات.