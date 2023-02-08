زيادة جديدة في أسعار جيب جراند شيروكي بمصر

أعلن وكيل سيارات جيب فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة جراند شيروكي موديل 2022 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر فبراير الجارى .

جيب جراند شيروكي موديل 2022

وأوضح وكيل جيب فى مصر ، أن السيارة جراند شيروكي موديل 2022 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت 300 ألف جنيه .

وتعتبر السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، وتستمد قوتها من خلال محرك سعة 5700 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 360 حصانا، وعزم أقصى للدوران 520 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

جيب جراند شيروكي موديل 2022

ويصل سعة خزان الوقود للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 إلى 93 لترا ، وتستهلك 12.7 لتر لقطع مسافة تصل إلى 100 كم/ ساعة .

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، بطول 4822 مم، والعرض 2154 مم، والارتفاع 1761 مم، وقاعدة العجلات 2951 مم، وحجم الشنطة الخلفية 1027 لترا.

جيب جراند شيروكي موديل 2022

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، فتحتوى على العديد من التجهيزات من بينها نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج ملون ، ونظام تحكم في الطاره ، و نظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس ، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية.

جيب جراند شيروكي موديل 2022

وتضم السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022، عدد من مواصفات السلامة والأمان من بينها وسادة هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفية للاصطفاف، ووسادة هوائية للركاب الأمامي .

جيب جراند شيروكي موديل 2022

أما عن سعر السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، فهى تأتى بفئة سعرية وحيدة لميتيد بسعر 2 مليون و450 ألفاً بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه بزيادة 300 ألف جنيه.