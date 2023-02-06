فيراري تسجل أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2022

أعلنت فيراري عن تسجيل أعلى مبيعات في تاريخها خلال 2022 ، لتنضم إلى رولزرويس وبنتلي ولامبورجيني وبوجاتي ، الذين حققوا مبيعات تاريخية خلال العام الماضى بالرغم من صعوبات وتحديات التى واجهت جميع الصناعات بسبب الحرب الروسية الاوكرانية .

وأوضحت شركة فيراري فى بيان لها ، انها باعت 13,221 سيارة خلال 2022، مقارنة بـ 11,155 سيارة خلال 2021، كما ازدادت أرباح العلامة الإيطالية لمستويات قياسية بـ 1.024 مليار دولار، مقارنة بـ 909 مليون دولار خلال 2021.

وتابع البيان أن منطقة أوروبا-الشرق الأوسط-أفريقيا ، هم الأعلى مبيعاً لفيراري العام الماضي، بمبيعات إجمالية 5,958 سيارة، مع العلم أن فيراري تجمع بين هذه المناطق الثلاثة في منطقة موحدة أثناء سرد مبيعاتها في البيانات الصحفية.

ويأتى المركز الثاني من نصيب منطقة أمريكا الشمالية-أمريكا الجنوبية بـ 3,447 سيارة، ثم منطقة الصين-هونج كونج-تايوان بـ 1,552 سيارة، وأخيراً منطقة آسيا الشرقية بخلاف الصين، بمبيعات 2,264 سيارة.

وبلغت إيرادات فيراري الإجمالية 5.563 مليار دولار العام الماضي قبل حساب النفقات، وهي زيادة 19% على 2021، منهم 4.741 مليار دولار من بيع السيارات وقطع الغيار، و523 مليون سيارة من الصفقات التسويقية وصفقات الرعاية.

وتوقعت فيراري فى بيانها وصول مبيعات 2023 لمستويات تاريخية جديدة بإيرادات إجمالية مقدرة بـ 6.224 مليار دولار .

وستبدأ فيراري بتسليم سيارة بوروسانجوي SUV الجديدة هذا العام، والمزودة بمحرك 6.5 لتر 12 سلندر بقوة 715 حصان وعزم دوران 716 نيوتن متر، متصل بناقل حركة “دبل كلتش” 8 سرعات، مع العلم أن قوائم الانتظار للسيارة تجاوزت العامين بالفعل، ما أجبر العلامة على إيقاف الطلبات الجديدة للوقت الحالي.