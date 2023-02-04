كلاكيت ثالث مرة.. زيادة أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023

أعلن وكيل سيارات هيونداي فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة أكسنت RB موديل 2023 بداية ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر فبراير الجارى ، والتى تعتبر الاولى هذا الشهر والثالثة منذ طرح موديل 2023 بداية العام .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وأوضح وكيل هيونداي فى مصر ، أن السيارة أكسنت RB موديل 2023 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت من 10 ألف جنيه ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات السيدان العائلية الشهيرة داخل السوق المصرى .

وتاتى السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 ، بقوة 125 حصان بفضل محرك رباعي الاسطوانات ، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 سرعات دفع امامي ، وتعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

و تصل سرعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 القصوى إلى 185 كم/ساعة، بينما يمكنها الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض 100 كيلومتر.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتحتوى السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 العديد من التجهيزات ومنها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات، وفتحة سقف كهربائية التحكم، ومرايات جانبية كهربائية ايضا، وسنتر لوك للأبواب، و مكابح ABS و EBD، وعدد من وسائد الحماية .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

اما عن اسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

- فئة GL بسعر 450 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

- فئة SR بسعر 460 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

- فئة DAB ABS بسعر 475 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

- فئة هاي لاين بسعر 489 ألف جنيه بدلاً من 479 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

- آعلى فئة بسعر 499 ألف جنيه بدلاً من 489 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.