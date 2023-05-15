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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تراك هوك المعدلة قدرات قوية لم تشاهدها من قبل |صور

جيب تراك هوك المعدلة
جيب تراك هوك المعدلة

استطاعت سيارات شركة جيب الامريكية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل الاسواق المختلفة، نسبة إلى قدراتها القوية التي تتبني تقنية الدفع الرباعي، بالاضافة إلى الاطلالة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، إلى جانب الكثير من القدرات الاخرى بحسب كل طراز.

جيب تراك هوك المعدلة

وتعد السيارة جيب جراند شيروكي تراك هوك، واحدة من اقوى اصدرات الصانع الامريكي، ويبدو أن شركة هينيسي المتخصصة في مجال تعديل السيارات، ارادت أن تضع لمساتها الساحرة لهذه النسخة، لتظهر بثوب جديد من باقة من القدرات الفنية الفريدة.

جيب تراك هوك المعدلة

جيب تراك هوك المعدلة قدرات قوية لم تشاهدها من قبل

 

حصلت السيارة جيب تراك هوك المعدلة على طلاء خارجي باللون الاخضر المميز، مع جنوط رياضية انيقة تتخذ تصميم النجمة المتشعبة، بالاضافة إلى صادم أمامي معزز ببعض الفتحات الهوائية، وعلب مكابح تلونت بالاصفر.

جيب تراك هوك المعدلة

القدرات الفنية لسيارة جيب تراك هوك 

 

تأتي السيارة جيب تراك هوك بمحرك قياسي سعة 6200 سي سي، ثماني الاسطوانات طراز V8 "سوبر تشارج" 2.4 لتر، وبهذه القدرات الفنية ستمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 707 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 868 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

جيب تراك هوك المعدلة

واستطاع محرك السيارة بعد تعديلات هينيسي بيرفورمانس، أن ينتج قوة قدرها 1000 حصانا وذلك عند 6500 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى 1.314 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران عند 4200 دورة في الدقيقة، وبهذه القدرات الجديدة يمكن للسيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في اقل من ثلاثي ثواني.

جيب تراك هوك المعدلة
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