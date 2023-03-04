عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري .. صور

jeep رينيجيد 
jeep رينيجيد 

تقدم شركة JEEP رائد تصنيع السيارات الامريكية، العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة رينيجيد التي تنتمي إلى الفئة الرياضية متوسطة الحجم، كما تعد تلك النسخة هي ارخص سيارات شركة جيب في مصر.

سعر جيب جراند شيروكي 2023 في الامارات .. صور

سعر جيب جراند شيروكي يقترب من 3 ملايين جنيه| صور

وتقدم السيارة جيب رينيجيد الجديدة عبر 3 فئات من التجهيزات وهم LONGITUDE، و LIMITED PANORAMA، بالاضافة إلى الفئة الثالثة LIMITED 4WD، والتي تعتمد على تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

JEEP رينيجيد 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة تقدمها جيب في السوق المصري.

 

القدرات الفنية للسيارة جيب رينيجيد 

زودت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، بتقنية الجر الامامي، مع محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، مع قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 181 كم/ساعة، وقدرة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

JEEP رينيجيد 

وتضم عائلة JEEP رينيجيد محرك اخر بقوة 170 حصانا، رباعي الاسطوانات ايضا، مع عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 8.8 ثانية، بينما تنتقل السرعة عبر منظومة الجر الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 9 سرعات.

JEEP رينيجيد 

ابعاد وقياسات سيارة جيب رينيجيد 

 

- الطول الكلي 4232 مم.

- العرض الكلي 2023 مم.

- الارتفاع الكلي 1664 مم.

- قاعدة عجلات 2570 مم.

- سعة تخزين 351 لتر.

- خزان وقود سعة 48 لتر.

JEEP رينيجيد 

اسعار ارخص سيارات جيب في مصر "رينيجيد" 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك بسعر 895 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 975 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر مليون و 50 الف جنيه.

jeep رينيجيد جيب رينيجيد جيب سيارة جيب رينيجيد اسعار ارخص سيارات جيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

مباراة الأهلي والقطن الكاميروني مباشر الآن لحظة بلحظة في دوري أبطال أفريقيا

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

مفاجأة مدوية .. نادٍ صيني يضم صفقة الأهلي الضائعة

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة من أوبل في مصر 2023 .. صور

أحدث أسعار فيات X500 موديل 2023 .. صور

أستون مارتن DBX707 بطلة سباقات فورمولا 1 .. مهام بطولية

أصغر سيارة كهربائية في السعودية .. اعرف سعرها

السعر الجديد لـ بيستون B70 موديل 2023 .. صور

أكثر 5 سيارات كورية مبيعًا في مصر .. تفاصيل

أحدث أسعار سيارات هيونداي في مصر .. صور

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة فيات تيبو 2023 .. صور

ترشيحاتنا

القادم أفضل .. أول تعليق من شوبير بعد ثلاثية الأهلي في القطن الكاميروني

القطن الكاميروني مجاش.. أحمد موسى : الأهلي كان ممكن يعمل سكور تاريخي

اجتماع مرتقب لـ القومي للأجور لبحث زيادة جديدة لـ مرتبات القطاع الخاص

اعرف مركزه.. الأهلي يطارد الهلال وصنداونز في ترتيب دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النائب العام في واقعة تطبيق Hogg pool الإلكتروني

أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مهلبية الكراميل

استعدادا لرمضان.. طريقة تفريز عصير البرتقال مع الجزر

إتيكيت التعامل بين الأولاد والبنات داخل أسوار الجامعات | خبيرة توضح

تصيبك بالتشنجات.. ماذا يحدث لجسمك إذا أهملت شرب الماء؟

فيديو

لماذا اعتذر لها ؟ قصة رسالة مدرس لزوجته بخط يده ورحل بعد ساعات

من زفة على «التريلا» لـ «نعش».. قصة عريس الأقصر المتوفى فجأة |فيديوجراف

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ