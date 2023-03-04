أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري .. صور

تقدم شركة JEEP رائد تصنيع السيارات الامريكية، العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة رينيجيد التي تنتمي إلى الفئة الرياضية متوسطة الحجم، كما تعد تلك النسخة هي ارخص سيارات شركة جيب في مصر.

وتقدم السيارة جيب رينيجيد الجديدة عبر 3 فئات من التجهيزات وهم LONGITUDE، و LIMITED PANORAMA، بالاضافة إلى الفئة الثالثة LIMITED 4WD، والتي تعتمد على تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

JEEP رينيجيد

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة تقدمها جيب في السوق المصري.

القدرات الفنية للسيارة جيب رينيجيد

زودت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، بتقنية الجر الامامي، مع محرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، مع قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 181 كم/ساعة، وقدرة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

JEEP رينيجيد

وتضم عائلة JEEP رينيجيد محرك اخر بقوة 170 حصانا، رباعي الاسطوانات ايضا، مع عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 8.8 ثانية، بينما تنتقل السرعة عبر منظومة الجر الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 9 سرعات.

JEEP رينيجيد

ابعاد وقياسات سيارة جيب رينيجيد

- الطول الكلي 4232 مم.

- العرض الكلي 2023 مم.

- الارتفاع الكلي 1664 مم.

- قاعدة عجلات 2570 مم.

- سعة تخزين 351 لتر.

- خزان وقود سعة 48 لتر.

JEEP رينيجيد

اسعار ارخص سيارات جيب في مصر "رينيجيد"

الفئة الاولى أوتوماتيك بسعر 895 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 975 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر مليون و 50 الف جنيه.