مواصفات وسعر تويوتا لاندكروزر موديل 2024 | صور

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سياراتها الجديدة تويوتا لاندكروزر موديل 2024، وتم أطلاق لاندكروزر لتنافس العديد من السيارات منها لاند كروزر ديفندر 110 ، و فورد برونكو ، و جيب رانجلر ، تم تصمم لاندكروزر لتكون سهلة التحرك علي الطرق الوعرة ، وتنتمي السيارة اليابانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV .
- مواصفات تويوتا لاندكروزر الـ SUV
تظهر سيارة تويوتا لاندكروزر الـ SUV موديل 2024 من الخارج بشكل مميز بفضل امتلاكها علي صداد أمامي عريض به فتحة شبكية مستطيلة ، ومصابيح أمامية مستديرة LED ، ومصابيح خلفية بسيطة مربعة على الزوايا ، وإطار احتياطي بالحجم الكامل مدسوس، و فتحة زجاجية يمكن فتحها من تلقاء نفسها .
- محرك تويوتا لاندكروزر الـ SUV
تعمل سيارة تويوتا لاندكروزر الـ SUV موديل 2024 بمحرك 4 سلندر ، سعة 2400 سي سي تيربو، بالإضافة الي احتوائها أيضا لمحرك كهربائي ، ينتجوا قوة 326 حصان، وعزم أقصي للدوران 630 نيوتن/متر، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.
- سعر لاندكروزر الـ SUV
تباع سيارة لاندكروزر الـ SUV موديل 2024 بسعر 55 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 206.250 ألف ريال سعودي .