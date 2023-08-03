مواصفات وسعر تويوتا لاندكروزر موديل 2024 | صور

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سياراتها الجديدة تويوتا لاندكروزر موديل 2024، وتم أطلاق لاندكروزر لتنافس العديد من السيارات منها لاند كروزر ديفندر 110 ، و فورد برونكو ، و جيب رانجلر ، تم تصمم لاندكروزر لتكون سهلة التحرك علي الطرق الوعرة ، وتنتمي السيارة اليابانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV .

لاندكروزر الـ SUV موديل 2024

- مواصفات تويوتا لاندكروزر الـ SUV

مقصورة لاندكروزر الـ SUV موديل 2024

تظهر سيارة تويوتا لاندكروزر الـ SUV موديل 2024 من الخارج بشكل مميز بفضل امتلاكها علي صداد أمامي عريض به فتحة شبكية مستطيلة ، ومصابيح أمامية مستديرة LED ، ومصابيح خلفية بسيطة مربعة على الزوايا ، وإطار احتياطي بالحجم الكامل مدسوس، و فتحة زجاجية يمكن فتحها من تلقاء نفسها .

- محرك تويوتا لاندكروزر الـ SUV

لاندكروزر الـ SUV موديل 2024

تعمل سيارة تويوتا لاندكروزر الـ SUV موديل 2024 بمحرك 4 سلندر ، سعة 2400 سي سي تيربو، بالإضافة الي احتوائها أيضا لمحرك كهربائي ، ينتجوا قوة 326 حصان، وعزم أقصي للدوران 630 نيوتن/متر، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

- سعر لاندكروزر الـ SUV

لاندكروزر الـ SUV موديل 2024

تباع سيارة لاندكروزر الـ SUV موديل 2024 بسعر 55 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 206.250 ألف ريال سعودي .

