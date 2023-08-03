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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخترق الصحراء| سعر تويوتا برادو الـ SUV الرياضية في مصر

تويوتا برادو الـ
تويوتا برادو الـ SUV موديل 2022

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، التي يتوافر بها أمكانيات وتكنولوجيات تساعدها علي التحرك بسهولة في الصحراء وعلي الطرق الغير مؤهلة ، ومن ضمن هذه السيارات تويوتا برادو موديل 2022 التي تقدم في مصر من قبل الصانع الياباني .

سيارة تويوتا برادو التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  موديل 2022

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر تويوتا برادو الـ SUV موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري :

سيارة تويوتا برادو التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  موديل 2022 بالسوق المصري 

- سعة محرك برادو الـ SUV  

تستمد سيارة تويوتا برادو التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  موديل 2022 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، وتستخدم برادو ناقل حركة أوتوماتيك لنقل قوة السيارات الي العجلات الـ 4 ، ويصل سعة خزان وقودها الي 150 لتر، وتنتج السيارة اليابانية عزم دوران يصل الي 246 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

- مواصفات تويوتا برادو الجديدة

تويوتا برادو التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  موديل 2022


زودت سيارة تويوتا برادو موديل 2022 الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المقدمة منها، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة تعمل باللمس، ومصابيح LED، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وفتحة سقف، و4 كاميرات، وخاصية تبريد المقاعد الأمامية، ومقاعد أمامية كهربائية، وصندوق تبريد المشروبات، ومرايات ضم كهربائية،  ووسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في الثبات ESP، وحساسات ركن خلفية ، ونظام تحكم في صعود المرتفعاتHAC ، ونظام التحكم النزول من المرتفعات DAC ، ونظام التحكم في ثبات السيارة.


- سعر برادو الـ SUV الجديدة

سيارة تويوتا برادو التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  موديل 2022 بالسوق المصري

تتوافر سيارة تويوتا برادو التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها إلي 4 مليون و 240 ألف جنيه .

 

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