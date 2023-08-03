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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تهدف لتعزيز جهود تطوير السيارات الكهربائية في الصين

صدى البلد

قالت شركة تويوتا في بداية الأسبوع ، إنها ستعزز جهودها في تطوير السيارات الكهربائية في الصين للحاق بالشركات المحلية في أكبر سوق للسيارات في العالم.

تويوتا تهدف لتعزيز جهود تطوير السيارات الكهربائية في الصين

تعتبر مجموعة السيارات اليابانية ليست هي الشركة المصنعة القديمة الوحيدة التي شهدت مبيعات بطيئة وتراجع في حصتها السوقية في الصين ، حيث لجأت فولكس فاجن مؤخرًا إلى تخفيضات أسعار هاتشباك ID.3 الكهربائية بالكامل لتحسين حجم مبيعاتها ، الخطوة التي نتج عنها أكثر من 10000 طلب - تحسن هائل عن أقل من 3000 وحدة تم بيعها في مايو.

تويوتا تهدف لتعزيز جهود تطوير السيارات الكهربائية في الصين

ينظر العديد من دعاة حماية البيئة وعشاق السيارات الكهربائية إلى شركة تويوتا على أنها متقاعسة في تبني مجموعة سيارات كهربائية بالكامل ، بعد مقاومة مستمرة لفكرة وضع بطاريات كبيرة في السيارات. ومع ذلك ، فإن الأمور ستتغير ، حيث أعلنت الشركة عن تحول كبير في استراتيجيتها للمركبات الكهربائية والتي ستؤدي بحسب التقارير إلى مركبات تعمل بالبطاريات قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 900 ميل (1448 كيلومترًا) في وقت ما بعد عام 2028.

تويوتا تهدف لتعزيز جهود تطوير السيارات الكهربائية في الصين

إلى جانب تطوير البطاريات الخاصة بها (بما في ذلك الحالة الصلبة) ، واستخدام المسبوكات المعدنية الكبيرة المشابهة لتلك التي تصنعها تسلا ، بالإضافة إلى جعل سياراتها المستقبلية ديناميكية هوائية قدر الإمكان ، أعلنت تويوتا الآن أنها ستعزز تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية في الصين.

 

في قسم توليد القوة ، سيقوم الموردون Denso و Aisin بتكثيف العمل ، ولكن ليس فقط للمركبات الكهربائية بالكامل ، حيث لا تزال تويوتا تعتقد أن التشكيلة المتنوعة التي تتكون من EVs و PHEVs والمركبات التي تعمل بالهيدروجين هي مفتاح النجاح في المبيعات و الحد من انبعاثات الكربون.

علاوة على ذلك ، سيكون التصميم المحلي وتطوير "مقصورات القيادة الذكية" قيد التنفيذ في الصين ، وسيعمل المهندسون من ثلاث مشاريع مشتركة - مع FAW Group و Guangzhou Automobile Group (GAC) و BYD (Build Your Dreams) - معًا على أساس المشروع في أكبر منشأة بحث وتطوير لشركة تويوتا في الصين. 

 

يأتي هذا الإعلان بعد أن خفضت تويوتا إنتاجها من سيارة bZ4X EVمحلية الصنع وسرحت 1000 عامل متعاقد في وقت سابق من هذا الشهر. في النصف الأول من العام ، تراجعت مبيعات الشركة اليابانية في الصين ، بما في ذلك مبيعات لكزس ، بنسبة 2.8% إلى ما يقرب من 879000 وحدة، وبالمقارنة ، باعت العلامة التجارية المحلية BYD أكثر من مليون سيارة كهربائية تعمل بالكهرباء في نفس الفترة.

 

 

byd هاتشباك السيارات الكهربائية الصين تويوتا

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