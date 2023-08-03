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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 130 ألف جنيه .. 5 سيارات اقتصادية مستعملة

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.

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سيتروين C3

سيتروين C3 موديل 2003 

جاءت السيارة سيتروين C3 موديل 2003 بمحرك 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 75 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 116 نيوتن/متر، ومقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " خماسي السرعات أو أوتوماتيك حسب الفئة.

تبلغ قدرة السيارة سيتروين C3 موديل 2003 على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.2 ثانية.

بلغ سعر السيارة سيتروين C3 موديل 2003 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه

هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا موديل 2014

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بمحرك يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وسعة 1600 سي سي، و 155 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات. 

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

اسبيرانزا A113 

اسبيرانزا A113 موديل 2012

تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانيه تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر، وبلغت قراءة العداد نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2010 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس موديل 2011

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك يضخ قوة تصل الى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 128 نيوتن / متر، تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 165 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو

شيفروليه أفيو موديل 2007

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2007 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 160 ألف جنيه.

سيارات مستعملة سيتروين C3 اسبيرانزا A113 شيفروليه لانوس شيفروليه أفيو هيونداي فيرنا

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