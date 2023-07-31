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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم رياضي| اشتري تويوتا هاتشباك بسعر مغري

تويوتا ايكو موديل
تويوتا ايكو موديل 2000 فئة السيارات الهاتشباك

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن سيارات تناسب احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي التنزه مع أسرهم ، ويتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات المختلفة، وحدث ذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة 2023 بشكل مبالغ فيه ، ويعود ذلك الي عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات عالمياً، ومنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 فئة السيارات الهاتشباك

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 ، وتنتمي ايكو الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم :

تويوتا ايكو موديل 2000 فئة السيارات الهاتشباك

- سعة محرك ايكو الهاتشباك

تعرض سيارة ايكو الهاتشباك موديل 2000 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باللون الأخضر، وتستخدم ناقل حركة مانيوال ، وبها محرك سعة 1300، مكن سيارة ايكو من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات تويوتا موديل 2000

سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 فئة السيارات الهاتشباك

زودت سيارة ايكو الهاتشباك بصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية صغيرة، وتم وضعة شعار تويتا علي مقدمة السيارة الأمامية، ومرايات جانبية باللون الأسود، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار تويوتا أيضا علي الحقيبة الخلفية للسيارة، وبها مساحات زجاج خلفية.

تويوتا ايكو موديل 2000 فئة السيارات الهاتشباك

تضم مقصورة سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، حوامل أكواب أمامية، وزجاج كهربائي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية ، وفرش مقاعد من الجلد الطبيعي ، وتمتلك ايكو الهاتشباك درج تخزين إضافي تم تثبيته بتابلوه السيارة، وأزرعه بجانب مقود القيادة، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود تم تثبيتها علي تبلوه السيارة، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وتكييف.

- سعر ايكو الهاتشباك

سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 فئة السيارات الهاتشباك

تتوافر سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بسعر 170 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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