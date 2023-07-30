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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بهذا السعر .. أركب تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، واحدة من اقوى اصدارات شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، التي تقدمها داخل السوق المصري من خلال 3 فئات، مع تقنيات الدفع الخلفي والرباعي، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" احدث قائمة سعرية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري، واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 

مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2023

  • محرك رباعي الاسطوانات.
  • دفع خلفي.
  • سعة 2700 سي سي.
  • قوة اجمالية 163 حصانا.
  • عزم دوران 245 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.
تويوتا فورتشنر موديل 2023 

تويوتا فورتشنر موديل 2023 سعة 4000 سي سي

 

  • محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر.
  • سعة 4000 سي سي.
  • قوة اجمالية 234 حصانا.
  • 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
  • نوع الجر "رباعي".
  • ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات.

الابعاد الخارجية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 

  • الطول 4795 مم.
  • العرض 1855 مم.
  • الارتفاع الكلي 1835.
  • طول قاعدة العجلات 2745 مم.
تويوتا فورتشنر موديل 2023 

اسعار تويوتا فورتشنر الرسمية في مصر موديلات 2023

اول فئة سمارت موديل 2023 بسعر مليون و950 الف جنيه.

ثاني فئة اليجانس موديل 2023 بسعر 2 مليون و250 الف جنيه.

ثالث فئة سبورت موديل 2023 بسعر 2 مليون و350 الف جنيه.

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