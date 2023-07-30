بهذا السعر .. أركب تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

تعد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، واحدة من اقوى اصدارات شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، التي تقدمها داخل السوق المصري من خلال 3 فئات، مع تقنيات الدفع الخلفي والرباعي، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" احدث قائمة سعرية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري، واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات.

دفع خلفي.

سعة 2700 سي سي.

قوة اجمالية 163 حصانا.

عزم دوران 245 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023 سعة 4000 سي سي

محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر.

سعة 4000 سي سي.

قوة اجمالية 234 حصانا.

376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

نوع الجر "رباعي".

ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات.

الابعاد الخارجية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

الطول 4795 مم.

العرض 1855 مم.

الارتفاع الكلي 1835.

طول قاعدة العجلات 2745 مم.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

اسعار تويوتا فورتشنر الرسمية في مصر موديلات 2023

اول فئة سمارت موديل 2023 بسعر مليون و950 الف جنيه.

ثاني فئة اليجانس موديل 2023 بسعر 2 مليون و250 الف جنيه.

ثالث فئة سبورت موديل 2023 بسعر 2 مليون و350 الف جنيه.