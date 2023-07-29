بهذا السعر .. اشتري تويوتا كورولا كروس الرياضية 2023 بالسعودية |صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا، الكثير من الاصدارات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة كورولا كروس موديل 2023، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث تتمتع هذه النسخة بقدرات فنية قوية، مع حزمة من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم خارجي بملامح حادة وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية وجنوط انيقة المظهر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار ومواصفات السيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في السوق السعودي.

تويوتا كورولا كروس 2023

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

محرك 1800 سي سي.

4 سلندر.

ينتج المحرك قوة قدرها 122 حصانا.

العزم الاقصى للدوران 142 نيوتن/متر.

متوسط استهلاك الوقود 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

ناقل سرعات أوتوماتيكي طراز CVT.

تقنية الجر الامامي للعجلات.

تويوتا كورولا كروس 2023

تجهيزات السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".

البدء عن بعد.

بلوتوث.

كاميرا 360 درجة.

حساسات حركة.

مصابيح ترحيب.

مكيف هواء مع فتحات خلفية.

نظام صوتي ترفيهي.

جنوط رياضية.

انابيب عادم من الكروم.

تويوتا كورولا كروس 2023

مقابض للابواب من الكروم.

وسائد هوائية للحماية.

اضاءة LED.

محدد للسرعة.

ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

مساعد الفرامل BA.

التنبيه من النقاط العمياء.

التحكم الديناميكي للثبات.

تويوتا كورولا كروس 2023

تعرف على اسعار السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في السوق السعودي

تقدم السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 93,265 ريال للفئة الاولى، و 102,350 ريال للفئة الثانية، و 115,690 ريال للفئة الثالثة.