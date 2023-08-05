أرخص سيارة جيب "زيرو" في مصر.. اعرف بكام

تضم تشكيلة سيارات جيب ، داخل السوق المحلى المصرى اكثر من طراز ، جميعهم تجمعهم القوة العالية والاداء الممتاز ، ولكن مع ارتفاع الاسعار خلال الفترة الاخيرة ارتفعت اسعارهم ايضا .

جيب رينيجيد موديل 2022

وتعتبر السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، من اصغر السيارات بتشكيلة جيب ، وارخصهم سعرها ، حيث انها تاتى ضمن فئة ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، وتاتى بثلاث فئات سعرية محليا .

وتاتى السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، بخيارات من محركين ، اولهما محرك 4 سلندر تيربو سعة 1400 سي سي، يضخ 140 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

جيب رينيجيد موديل 2022

اما محرك جيب رينيجيد موديل 2022 ، الثانى فياتى تيربو سعة 1400 سي سي ايضا، ولكن بقوة 170 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب ناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الرباعي مكون من 9 سرعات، بينما تستغرق السيارة 8.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.

جيب رينيجيد موديل 2022

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة جيب رينيجيد موديل 2022، فتاتى بطول 4.230 متر، وبعرض يبلغ 1.800 متر، و 1.690 متر للارتفاع، كما تأتي بقاعدة عجلات طولها 2.570 متر.

جيب رينيجيد موديل 2022

وتحتوى السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 ، فرامل يد كهربائية، وخاصية رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مع بلوتوث ومدخل AUX، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، ومكابح ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الدفع على الفرامل EBD، وتقنية دعم المكابح BA، مع الثبات الديناميكي، والمساعدة على تجاوز المرتفعات .

جيب رينيجيد موديل 2022

اما عن اسعار جيب رينيجيد

- أوتوماتيك / LONGITUDE 2022 بسعر 895,000 جنيه

- أوتوماتيك / LIMITED PANORAMA 2022 بسعر 975,000 جنيه

- أوتوماتيك / LIMITED 4WD 2022 بسعر 1,050,000 جنيه