شاهد.. أسعار ومواصفات رينيجيد أرخص سيارة دفع رباعي من جيب في مصر

جميع فئات السيارات الجديدة متاحة للبيع الآن داخل سوق السيارات المصري ، ومنها السيدان و الهاتشباك والكروس وأفر والجيب و التي تعمل بقوة الدفع الرباعي ، بالإضافة إلي أن السوق المصري يتوافر به جميع طرازات السيارات الحديثة موديل 2022 التي يتواجد بها الكثير من التكنولوجيات الحديثة وتظهر بشكل أنيق ومميز ومن ضمن هذه السيارات جيب رينيجيد موديل 2022 .

سيارة جيب رينيجيد الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر جيب رنجيد موديل 2022 بالسوق المصري للسيارات :

جيب رينيجيد الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري



- سعه محرك جيب رينيجيد

تحصل سيارة جيب رينيجيد موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 48 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 140 حصان، وتصل سرعة رينيجيد القصوى الي 181 كم/ساعة.

- مواصفات رينيجيد رباعية الدفع

سيارة جيب رينيجيد الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تحتوي سيارة جيب رينيجيد علي العديد من التكنولوجيات المتطورة منها ، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD ، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة ESP، ومصابيح ضباب أمامية، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HHC، وبرنامج التوازن عند الهبوط من المنحدرات، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية.

مقصورة جيب رينيجيد الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

بالإضافة الي أن جيب رينيجيد يوجد بها أيضا شاشة تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصة، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وإضاءة نهارية LED، وفتحة سقف بانوراما، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وحساسات إضاءة أوتوماتيك، وفرش مقاعد من الجلد .

- أسعار جيب رينيجيد الجديدة

سيارة جيب رينيجيد الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة جيب رينيجيد الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات :

1- الفئة الأولي من سيارة جيب رينيجيد الجديدة تباع بسعر 895 ألف جنيه .

2- الفئة الثانية من سيارة جيب رينيجيد الجديدة تباع بسعر 975 ألف جنيه .

3- الفئة الثالثة من سيارة جيب رينيجيد الجديدة تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .