بـ 190 ألف جنيه.. اشتر جيب شيروكي 4X4 أوتوماتيك

استطاعت إصدارات جيب شيروكي أن تستحوذ على شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، حيث تعد من أشهر إصدارات سيارات الدفع الرباعي، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتكتسب هذه الفئات افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى مساحتها الداخلية الرحبة.

جيب شيروكي موديل 1995

وظهرت السيارة جيب شيروكي موديل 1995 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات عبر الانترنت، وهي بحالة خارجية جيدة مع طلاء محدث، واقطاب ثنائية اعلى السقف لحمل الأغراض، ومساحة تخزين خلفية واسعة، بالإضافة إلى مقصورة داخلية تضم لمسات مصنوعة من الابانوس.

جيب شيروكي موديل 1995

وتضم السيارة جيب شيروكي موديل 1995 نظام صوتي ترفيهي، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، وزجاج كهربائي التحكم لجميع النوافذ، وقفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي.

جيب شيروكي موديل 1995

وقطعت السيارة جيب شيروكي موديل 1995 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع نحو 220 الف كيلومتر، وتشير البيانات أن هذه النسخة تتمتع بحالة ميكانيكية ممتازة، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء يعمل بشكل جيد، مع اتباع مواعيد الصيانة الدورية في موعدها.

جيب شيروكي موديل 1995

وتتميز السيارة جيب شيروكي موديل 1995 بمظهر خارجي قوى لمن يرغب فئة الـ SUV مع قدرات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى ارتفاعها المناسب عن الأرض، بينما يعاب عليها زيادة معدل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بها.

سعر السيارة جيب شيروكي موديل 1995

تقدم السيارة جيب شيروكي موديل 1995 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 190 ألف جنيه قابل للتفاوض عن الشراء، وننصح دومًا أن نقوم بإجراء الفحص الفني في احد المراكز المتخصصة والحصول على تقرير يفيد بالحالة العامة للسيارة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة بها قبل عملية الشراء.