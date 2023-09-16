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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سعر سيارة اوروبية موديل 2023 في مصر

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه 2023

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من موديلات 2023، ومنها اصدارات العلامة التجارية الفرنسية ستروين، والتي تقدم باقة من الطرازات ارخصها النسخة سي اليزيه، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم بقيمة سعرية رسمية تبدأ من 674 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة اوروبية مقدمة من ستروين في السوق المصري 

ستروين سي اليزيه 2023

تعتمد السيارة على جنوط 15و 16 بوصة، بالاضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2652مم، ونسبة طول كلي بلغت 4427 مم، و1948 مم للعرض، و 1466 للارتفاع، وخلوص ارضي يقدر بـ 156 مم، مع سعة تخزين خلفية 506 لتر، و50 لتر لسعة خزان الوقود.

ستروين سي اليزيه 2023

وتضم السيارة نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، وبلوتوث، وراديو، ومدخل USB، مع شاشة تعمل باللمس 7 بوصة للفئة عالية التجهيز، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا، وعجلة قيادة باور ستيرنج، وزجاج كهربائي التحكم لجميع النوافذ وقفل مركزي للابواب، ومكيف هواء.

ستروين سي اليزيه 2023

وتأتي السيارة بعدد 2 من وسائد الحماية، وفرامل ABS و EBD، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج 115 حصان، و150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، ومدة تسارع قدرها 12.7 ثانية للانطلاق من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/س.

ستروين سي اليزيه 2023

سعر أرخص سيارة ستروين في مصر "سي اليزيه" 2023

 

  • اول فئة COMFORT موديل 2023 بسعر 674,000 جنيه.
  • ثاني فئة LUXURY موديل 2023 بسعر 729,000 جنيه.
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