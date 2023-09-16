أقل سعر لـ بيجو 3008 موديل 2023

تقدم السيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري عبر 3 فئات، وبسعر رسمي يصل إلى 1,699,990 جنيه للفئة عالية التجهيز، على عكس الفئة الاولى والتي يبلغ سعرها الرسمي نحو 1,414,990 جنيه، وتعد هذ الفئة هي الارخص سعرًا بين قائمة اسعار هذه السيارة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2023 في مصر

بيجو 3008 موديل 2023

تعرف على المواصفات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 165 حصانا، و240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 3008 موديل 2023

وتتسارع السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، مع امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 206 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر، ذلك عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2023

سعر السيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري

تقدم الفئة الاولى بسعر رسمي 1,414,990 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الثانية نحو 1,534,990 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 1,689,990 جنيه، و 1,699,990 جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.