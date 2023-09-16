عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر لـ بيجو 3008 موديل 2023

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو 3008 موديل 2023

تقدم السيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري عبر 3 فئات، وبسعر رسمي يصل إلى 1,699,990 جنيه للفئة عالية التجهيز، على عكس الفئة الاولى والتي يبلغ سعرها الرسمي نحو 1,414,990 جنيه، وتعد هذ الفئة هي الارخص سعرًا بين قائمة اسعار هذه السيارة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

سعر بيجو 408 الجديدة في مصر

سعر بيجو 301 موديل 2023 في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2023 في مصر 

بيجو 3008 موديل 2023

تعرف على المواصفات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023

 

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 165 حصانا، و240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 3008 موديل 2023

وتتسارع السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، مع امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 206 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر، ذلك عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر. 

بيجو 3008 موديل 2023

سعر السيارة بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري 

 

تقدم الفئة الاولى بسعر رسمي 1,414,990 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الثانية نحو 1,534,990 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 1,689,990 جنيه، و 1,699,990 جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو دعاء صلاة الاستخارة سعر السيارة بيجو 3008 بيجو 3008 موديل 2023 سعر بيجو 3008 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

موضوعات متعلقة

جيتور X70 موديل 2024 الجديدة في مصر بهذا السعر

أسعار شيري تيجو 8 برو العائلية موديل 2024 | صور

بـ 230 ألف جنيه فقط .. اركب بريليانس FRV أوتوماتيك

مين الأحسن .. شيري تيجو 3 ولا MG ZS

أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر .. تفاصيل وأسعار

سعر BMW M340I XDRIVE موديل 2024 بمصر .. الأسرع في فئتها

سعر لن يعوض .. شيري الكهربائية "EQ7" الجديدة

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024.. صور

ترشيحاتنا

الصحة العالمية عن الوضع في ليبيا : أكثر من 9000 شخص في عداد المفقودين

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات

كيف فعلها؟| طفل يبتلع 8 إبر حقن.. والأطباء يتدخلون بـ "فتح بطنه"| تفاصيل مثيرة

الذكري السنوية الأولي.. إيرانيون يحيون ذكري وفاة مهسا أميني

تقرير مخابراتي يكشف أهداف روسيا في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خرافي.. ساعة ياسمين صبري في دبي تثير الجدل

أعراض الحمل في الشهر الثالث.. التقلصات والإنتفاخ أبرزها 

هل يمكن لجراحة السمنة أن تخفف من وزنك بشكل دائم؟ تفاصيل صادمة

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

فيديو

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ