أسعار بيجو 408 الجديدة موديل 2023 في مصر

طرحت شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية نسختها 408 موديل 2023، وتعد هذه السيارة هي النسخة الاحدث بين اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تقدم عبر تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى لمسه عصرية تتسم بالعدوانية، إلى جانب باقة من التجهيزات الداخلية والخارجية.

يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي ومواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2023 في مصر

بيجو 408 موديل 2023

قياسات السيارة بيجو 408 موديل 2023 وابعادها الخارجية

سعة حقيبة التخزين الخلفية 536 لتر.

خزان وقود سعة 50 لتر.

نسبة الطول الكلي للسيارة 4687 مم.

العرض الكلي للسيارة 1859 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1478 مم.

الطول الاجمالي لقاعدة العجلات 2787 مم.

بيجو 408 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2023

محرك 4 سلندر "تيربو" 1600 CC.

قوة 215 حصان.

عزم الدوران 300 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

8 سرعات "جر أمامي".

بيجو 408 موديل 2023

تجهيزات السيارة بيجو 408 موديل 2023

فرامل ABS و EBD ونظام الثبات الالكتروني.

وسائد هوائية بعدد 6 AIRBAGS.

كاميرا خلفية.

حساسات حركة أمامية وخلفية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة تعمل باللمس 10 بوصة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

سنتر لوك.

بيجو 408 موديل 2023

مكيف هواء أوتوماتيكي.

مثبت سرعة.

شاحن لاسلكي.

فتحة سقف بانوراما.

نظام صوتي ترفيهي.

مقاعد من الجلد الطبيعي.

امكانية التحكم في مقعد قائد المركبة الكترونيًا.

اضاءة ECO LED.

واضاءة نهارية DRL.

بيجو 408 موديل 2023

سعر السيارة بيجو 408 موديل 2023 الرسمي في مصر

اول فئة بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون 560 الف جنيه.

ثاني فئة بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون 780 الف جنيه.