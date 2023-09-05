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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فئة المليون.. سعر بيجو 3008 موديل 2023 في مصر

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو 3008 موديل 2023

يحتوي السوق المصري على الكثير من طرازات السيارات موديل 2023، ومنها اصدارات العلامة التجارية الفرنسية "بيجو"، التي تعزز تواجدها بطرح باقة متنوعة من السيارات مثل فئة الـ SUV الرياضية، ومنها النسخة 3008 الشهيرة، التي تنطلق محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات.

سعر أرخص سيارات بيجو في السوق المصري

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ويقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2023 وسعرها الرسمي في السوق المصري

بيجو 3008 موديل 2023

محرك السيارة بيجو 3008 موديل 2023

تعتمد بيجو 3008 موديل 2023 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 CC تيربو، يمكنه انتاج طاقة اجمالية قدرها 165 حصان، و240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات "دفع أمامي".

بيجو 3008 موديل 2023

تسارع بيجو 3008 موديل 2023 وسرعتها القصوى 

تستغرق بيجو 3008 موديل 2023 فترة زمنية قدرها 8.9 ثانية فقط للانطلاق من نقطة الاستعداد والسكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 206 كم/ساعة.

بيجو 3008 موديل 2023

معدل استهلاك بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود 

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود 5.7 لتر، عندما تسير لمسافات قدرها 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة بيجو 3008 موديل 2023

  • طول 4447 مم.
  • عرض 1841 مم.
  • ارتفاع 1615 مم.
  • ارتفاع عن الارض 187 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2675 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 520 لتر.
  • خزان وقود سعة 53 لتر.
بيجو 3008 موديل 2023

سعر السيارة بيجو 3008 موديل 2023 الرسمي في مصر 

اول فئة ACTIVE PACK موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و414.990 جنيه.

ثاني فئة ALLURE PACK موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و534.990 جنيه.

ثالث فئة GT موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و689.990 جنيه.

رابع فئة GT RED INTERIOR موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و699.990 جنيه.

تقنية الفيديو SUV بيجو 3008 موديل 2023 سعر السيارة بيجو 3008 موديل 2023 سعر بيجو 3008 موديل 2023 اسعار بيجو 3008 موديل 2023

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