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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو 504 معشوقة الجماهير تتحول لـ غرفة معيشة.. صور مذهلة

بيجو 504 معشوقة الجماهير
بيجو 504 معشوقة الجماهير

تعتبر السيارة بيجو 504 واحدة من أشهر السيارات التي قدمها الصانع الفرنسي، والتي اكتسبت شعبية كبيرة داخل الشارع المصري منذ انطلاقها وحتى الآن، فمازالت السيارة تخوض الكثير من الرحلات وتثبت مدى شعبيتها وجدارتها.

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ويبدو أن أيقونة الأسد الفرنسي، تحظى باهتمام بالغ حول العالم بين محبي السيارات، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور الملتقطة لهذه النسخة وهي تضم باقة من الترقيات المميزة، ابرزها غرفة للمعيشة.

بيجو 504 معشوقة الجماهير 

بيجو 504 معشوقة الجماهير تتحول لـ"غرفة معيشة"

 

قام مطورو السيارات في الخارج ببعض اللمسات الساحرة للنسخة بيجو 504 وخاصة فئة الـ 7 راكب، حيث قاموا باضافة بنية للسيارة بدلاً من الجزء الخلفي الخاص بالمقاعد، حيث تكون هذا الجزء من غرفة للمعيشة، يصلح للعديد من الاغراض، ويحتوى على مدخل خاص وعدد من النوافذ.

بيجو 504 معشوقة الجماهير 

وظهرت السيارة بيجو 504 في العديد من الصور التي تعزز هذا المفهوم، بالاضافة إلى ظهورها عبر فئة البيك اب وهو تعديل اخر، حيث تضم صندوق خلفي، وقيامها بجر احد القوارب، بالاضافة إلى تعديل انظمة التعليق والاطارات مع تقفيل الناحية الخلفية لتظهر النسخة 504 باطلالة رياضية تنتمي إلى فئة الـ SUV.

بيجو 504 معشوقة الجماهير 
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