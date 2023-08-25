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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارات بيجو في السوق المصري

صدى البلد

تعتبر سيارة السيدان الشهيرة بيجو 301 موديل 2023 الأقل سعرا بين سيارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وتقدم بفئتين.

بيجو 301 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2023

حصلت السيارة السيارة بيجو 301 موديل 2023 على محرك ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

 

 تتوفر السيارة بيجو 301 موديل 2023 بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 301 موديل 2023

تأتي السيارة ة بيجو 301 موديل 2023 بطول كلي يبلغ 4.442 متر، وعرض كلي 1.748 متر، وارتفاع الكلي: 1.466 متر، وقاعدة عجلات 2.840 متر، وارتفاع عن الأرض يبلغ 165 مم، وسعة صندوق السيارة 506 لترات، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لتراً.

 

تحتوي السيارة بيجو 301 موديل 2023 على جنوط 16 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، نوافذ كهربائية التحكم، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، فتح الحقيبة من الداخل، والتي تتسع إلى 506 لتر، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف. 

بيجو 301 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE  بقيمة قدرها 669,990 جنيه

بيجو 301 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE بقيمة قدرها 699,990 جنيه

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