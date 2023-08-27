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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عائلية وبـ 7 مقاعد .. أسعار بيجو 5008 موديل 2023 في مصر

بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023

تنتمي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام ضمن طرازات الـ SUV، بالاضافة إلى تمتعها بمساحة عائلية رحبة تتسع إلى 7 مقاعد، مما يجعلها سيارة تجمع بين الجانب الرياضي والعائلي ايضا، إلى جانب التقنيات والتجهيزات الخاصة بكل فئة.

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وتقدم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المحلي عبر 4 فئات من التجهيزات وهم ACTIVE PACK، و ALLURE PACK، والفئة الثالثة GT، والرابعة كاملة التجهيزات GT RED INTERIOR، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و564.990 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

تعرف على مواصفات واسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري. 

 

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

 

  • جنوط رياضية بين 17 و 19 بوصة.
  • سنتر لوك وزجاج كهربائي.
  • نظام صوتي ترفيهي يبدأ من 6 مكبرات.
  • شاحن لاسلكي ومدخل USB وبلوتوث.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك مع امكانية دخول السيارة بدونمفتاح.
  • مرايات جانبية كهربائية تحتوي على سخان للضباب.
بيجو 5008 موديل 2023
  • حساسات ركن أمامية وخلفية.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • مثبت سرعة.
  • كاميرا.
  • نظام تنبية للنقط العمياء.
  • تحديد الحارة المرورية.
بيجو 5008 موديل 2023
  • محرك 1600 سي سي تيربو.
  • قوة 165 حصان و240 نيوتن/متر.
  • ناقل سرعات من 6 نقلات أوتوماتيكية.
  • سرعة قصوى 206 كم/س.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 9.2 ثانية.
بيجو 5008 موديل 2023

سعر بيجو 5008 موديل 2023 الرسمي في مصر

 

الفئة الاولى بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,564,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,694,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,859,990 جنيه    .

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2023 بسعر 1,869,990 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023
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