تبدأ من 670 ألف جنيه.. بيجو ورينو وجيلي موديلات السنة

استقبل السوق المصري خلال العام الجاري 2023، عددًا كبيرًا من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميمات الهيكلية وخاصة الفئة الرياضية، أومن ناحية التجهيزات الفنية، أو تنوع العلامات التجارية، مثل اصدارات شركة جيلي عبر نسختها GX3 PRO، بالاضافة إلى سيارة MG RX5 PLUS.

وشاركت ايضا شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية بالنسخة اوسترال الرياضية، وتنافسها من نفس البلد ولكن عبر شعار الاسد الفرنسي "بيجو" بعد أن طرحت السيارة الجديدة بيجو 408، إلى جانب السيارة سيتروين C4X لنختتم بها مشاركات العلامات التجارية الفرنسية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث 5 سيارات في السوق المصري.

جيلي GX3 PRO

1 - جيلي GX3 PRO

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO عبر موديل 2024، ويتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة، بسعر 669.900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 103 حصان، و140 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك جر أمامي.

بيجو 408

2 - بيجو 408

تتراوح اسعار السيارة بيجو 408 موديل 2023 بين 1,560,000 جنيه و 1,780,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، ينتج 215 حصان، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك ثماني النقلات.

سيتروين C4X

3 - سيتروين C4X

طرحت السيارة سيتروين C4X موديل 2023 بسعر رسمي يبدأ من مليون 170 الف جنيه حتى مليون 290 الف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، مع قوة اجمالية بلغت 130 حصان، و230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

سيتروين C4X

4 - رينو اوسترال

تبدأ اسعار السيارة رينو اوسترال موديل 2023 من 1,390,000 جنيه حتى 1,690,000 جنيه للفئة الاخيرة عالية التجهيزات، وتعتمد السيارة في قدراتها الفنية على محرك 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 160 حصان، و 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية، وزمن للتسارع يبلغ 9.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0.

سيتروين C4X

5 - ام جي RX5 PLUS

تعد السيارة RX5 PLUS هي احدث اصدار تقدمة شركة MG الصينية داخل السوق المصري، حيث طرحت عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون 200 الف و مليون 250 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 4 سلندر، بقوة 171 حصان، و275 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة.