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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 408 الجديدة في مصر

بيجو 408 موديل 2023 
بيجو 408 موديل 2023 

تقدم العلامة التجارية بيجو باقة متنوعة من السيارات الجديدة في السوق المصري، تتنوع بين إصدارات الكروس أوفر والسيدان، ومن أشهرها بيجو 408 موديل 2023 التي تتوفر بفئتين.

بيجو 408 موديل 2023 

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2023 

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

بيجو 408 موديل 2023 

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على حزمة من التجهيزات ومنها، نظام صوتي من 6 سماعات، وشاشة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى لوحة عدادات رقمية، وزجاج خلفي داكن، مع اضاءة LED، وجنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

بيجو 408 موديل 2023 

 

الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 موديل 2023

الطول الكلي 4.687 مم.

العرض الكلي 1.859 مم.

الارتفاع الكلي 1.478 مم.

طول قاعدة العجلات 2.787 مم.

سعة التخزين الخلفية 536 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

 

بيجو 408 موديل 2023 

أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2023 

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 560 الف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 780 الف جنيه.

 

 

 

الكروس اوفر بيجو 408 موديل 2023 بيجو بيجو 408 مصر

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