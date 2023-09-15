لفترة محدودة.. شراء تويوتا كورولا من الخارج بدون جمارك

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

تويوتا كورولا موديل 2023

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

تويوتا كورولا موديل 2023

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

وتعتبر السيارة تويوتا كورولا أحد أكثر السيارات طلباً ومبيعاً في السوق المصري، حيث تمتلك شعبية جارفة محليا منذ إطلاقها للمرة الأولى

تويوتا كورولا موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,228 دولار

تويوتا كورولا موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,552 دولار

تويوتا كورولا موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,323 دولار

تويوتا كورولا موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,626 دولار